D66-leider Rob Jetten zegt dat er een grens is overschreden toen vijf leden van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) hem dinsdagavond thuis bezochten. De boeren kwamen hem een voedselpakket brengen, omdat hij positief is getest op het coronavirus en voorlopig in isolatie moet blijven.

De sfeer was niet dreigend, zegt Jetten, maar actiegroepen horen volgens hem politici niet thuis op te zoeken. "En zeker niet 's avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur", schrijft hij woensdag op Facebook.

Jetten meldt ook dat het "vreemd en onaangenaam" voelt dat FDF zijn thuisadres weet. "Als mens heb ik ook een leven buiten de politiek. Ik heb een woning waar ik thuis ben en waar ik niet door mensen ongevraagd wil worden gefilmd; hoe aardig ze het misschien ook bedoelen. Ik hecht aan mijn privéleven. Aan een plek waar ik naast de politicus Rob ook gewoon partner, vriend, broer en buurman ben."

Jetten wijst er ook op dat D66 en FDF van mening verschillen over het landbouwbeleid. Zijn fractiegenoot Tjeerd de Groot opperde vorig jaar de veestapel in Nederland te halveren om de stikstofuitstoot te verminderen. Mede door die uitspraak trokken duizenden boze boeren richting het Malieveld en blokkeerden ze meermaals wegen.

De Groot deed aangifte van bedreigingen, aldus Jetten. "GroenLinks-collega Jesse Klaver en ik zagen onze naam terug op een doodskist", voegt hij daaraan toe. "Mijn auto werd bij een aanvankelijk onderhoudend bezoek aan Diepenheim klemgereden door tractoren en met stickers beplakt."

Jetten krijgt bijval van collega's

Klaver is het met Jetten eens. "Hoe aardig het ook bedoeld is, privé is privé. Je komt niet onaangekondigd, in het donker met vijf man bij een politicus thuis", twittert de fractievoorzitter van GroenLinks.

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en D66-lijsttrekker bij de komende Kamerverkiezingen, noemt het bezoek aan Jetten "intimidatie verpakt in een aardig gebaar". Kaag vindt het zorgelijk dat de privéadressen van politici bekend zijn.

NCTV waarschuwt voor verharding bij deel van boerenprotesten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) waarschuwde eerder deze maand dat de boerenprotesten "kleinschaliger en grimmiger worden". Bij een deel van de boeren is volgens de NCTV sprake van "een zekere verharding", bijvoorbeeld door het "uiten van dreigementen richting politici, journalisten, andersdenkenden en medeboeren".

Politici krijgen vanuit verschillende hoeken steeds meer te maken met intimiderende acties van activisten. Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib trok eerder deze maand nog aan de bel vanwege intimidatie door tegenstanders van de lockdown bij het gebouw van de Tweede Kamer.