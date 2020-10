Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat in de kerstvakantie een negatief reisadvies zal gelden voor reizen naar het buitenland, schrijft Het Parool. Het OMT is het belangrijkste adviesorgaan van de overheid tijdens de coronacrisis.

Het OMT verwacht een negatief advies om naar het buitenland te reizen, als het risico op besmetting deze winter niet wezenlijk verandert.

In het nieuwste advies zou het OMT volgens Het Parool schrijven dat in de zomermaanden "vele honderden" mensen met een coronabesmetting teruggekomen zijn naar Nederland - veelal jongeren. Toen reisde ook maar een kwart van de vakantiegangers naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken was aangemerkt met code oranje.

In de winter verwacht het OMT een soortgelijk risico: het voorziet dat het op veel plekken moeilijk zal zijn om de gewenste 1,5 meter afstand te houden, zoals bij drukke horecagelegenheden en rijen voor de skilift tijdens een wintersportvakantie.