Als het risico op een besmetting met het coronavirus in het buitenland niet wezenlijk afneemt, moet het kabinet een negatief reisadvies afgeven voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie, adviseert het Outbreak Management Team (OMT) woensdag. Het OMT is tijdens de coronacrisis het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

In het nieuwste advies schrijft het OMT dat in de zomermaanden "vele honderden" mensen met een coronabesmetting zijn teruggekomen naar Nederland. Het ging met name om jongeren.

In die periode reisde een kwart van de vakantiegangers naar een gebied waarvoor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) had afgegeven.

In de winter verwacht het OMT een soortgelijk risico: het team voorziet dat het op veel plekken moeilijk zal zijn om de gewenste 1,5 meter afstand te houden, zoals bij drukke horecagelegenheden en in rijen voor de skilift tijdens een wintersportvakantie.

OMT: Strengere controle op quarantaine bij terugkeer nodig

Het OMT stelt verder voor dat mensen alleen nog met hun eigen gezin op vakantie kunnen gaan en dat reizen met anderen worden ontraden. Verder zou de maximale omvang van groepen beperkt moeten worden en zouden Europese landen met elkaar afspraken moeten maken over het sluiten van de horeca en het verbod op feesten.

Daarnaast wil het OMT dat er voor groepen gerichte voorlichting over de coronaregels komt. Ouderen zouden voorgelicht moeten worden "over de risico's van overwinteren in het buitenland".

Als vakantiegangers terugkeren naar Nederland, zou de overheid strenger moeten controleren of ze wel in quarantaine gaan, adviseert het OMT ook. "Zo mogelijk door registratie van reizigers na thuiskomst en actieve monitoring om handhaving te optimaliseren."

Na de zomervakantie is slechts een kwart van de reizigers in quarantaine gegaan. Sneltests zijn hier geen alternatief voor en hebben ook geen invloed op de duur van de isolatie, benadrukken de deskundigen.