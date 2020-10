De eerste teststraten met coronasneltests gaan eind november open. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat uiteindelijk om 25 nieuwe testlocaties.

De sneltest wordt daarnaast ook aangeboden op de circa zeven XL-locaties waar ook andere soorten coronatests worden afgenomen, zoals eerder bekend werd. De eerste XL-locatie gaat in december open.

De Jonge meldt dat hierover inmiddels "intensieve gesprekken" gaande zijn met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven. "Anderen zullen snel volgen", schrijft hij. Daarnaast laat de minister weten dat militairen op deze locaties zullen helpen bij de opstartfase.

De eerste coronasneltests werden begin oktober goedgekeurd. Bij deze tests is de uitslag na een kwartier bekend, terwijl geteste personen bij de huidige test vaak een dag of langer moeten wachten op hun uitslag.

105 Corona-uitslag in een kwartier: hoe helpen sneltests?

Zorg- en onderwijspersoneel krijgt nog steeds voorrang

Het voorrangssysteem met zorg- en onderwijspersoneel blijft voorlopig van kracht. De Jonge meldt dat dit zo blijft totdat de zogeheten doorlooptijd is teruggebracht tot maximaal 48 uur.

De tijd vanaf het moment dat de afspraak wordt gemaakt tot de bekendmaking van de uitslag is al sterk afgenomen door de toegenomen testcapaciteit. Vorige week werden gemiddeld 62.700 tests per dag afgenomen. Eind deze maand moet dit aantal zijn toegenomen tot 70.000.

De Jonge hoopt in december te kunnen starten met het risicogericht testen van personen zonder klachten die horen bij het coronavirus. Als voorwaarden noemt hij positieve adviezen van deskundigen en een kortere doorlooptijd.

Mensen die in het het bron- en contact of via de CoronaMelder naar voren komen, zullen als eerste groep in aanmerking komen voor een coronatest. Het gaat hierbij om een PCR-test, de test die nu wordt afgenomen in de teststraten. Er is op dit moment geen sneltest voor mensen zonder klachten goedgekeurd.