De huidige coronamaatregelen, waaronder de sluiting van de horeca, duren zeker tot in december, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond tijdens een persmoment van het kabinet. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober.

"Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn, in elk geval tot in december", zei De Jonge."Tot die tijd is het zaak om ons aan de maatregelen te houden. Tot die tijd is het een kwestie van volhouden."

Sinterklaas en Sint-Maarten moeten in kleine kring gevierd worden, met maximaal drie mensen buiten het eigen gezin. Kerst valt nog niet te voorspellen, zei premier Mark Rutte.

Het effect van de maatregelen is volgens Rutte pas na twee weken te zien. Daarom is het te vroeg om te beoordelen of er nu nieuwe maatregelen nodig zijn. Volgende week dinsdag wil het kabinet op een nieuwe persconferentie daar uitsluitsel over geven, "tenzij de cijfers zo omhoog schieten dat we echt moeten ingrijpen", aldus Rutte.

Cijfers vlakken 'week na week af'

Volgens Rutte vlakken de cijfers "week na week af, maar blijven te hoog en moeten naar beneden." Hij zei dat alle opties momenteel op tafel liggen, waaronder een volledige lockdown. Daarbij zouden mensen alleen af en toe naar buiten kunnen om boodschappen te doen.

De premier benadrukte dat er niet alleen naar de zorg gekeken wordt, maar ook naar wat de "samenleving in totaal kan dragen".

"De belangrijkste knop om aan te draaien is en blijft ons eigen gedrag, de naleving van de regels dus", zei Rutte. "Van meer naleving krijgen we nooit spijt."

Op 13 oktober scherpte het kabinet de coronamaatregelen aan om de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen. Onder meer de horeca werd gesloten, alcoholverkoop na 20.00 uur werd verboden en de maximale groepsgrootte werd beperkt.

De Jonge: Maatregelen hebben effect

De Jonge zegt dat de maatregelen waarschijnlijk wel al effect hebben: het reproductiecijfer ligt inmiddels naar verwachting al onder de 1, wat betekent dat één persoon met het virus gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt.

Maar de registratie van dit getal loopt altijd twee weken achter; momenteel staat deze zogeheten 'R' op 1,16. In feite staat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88, schat De Jonge. Hij wil dat getal nog wel verder verlagen. Dat kan met de maatregelen die nu gelden, zegt de bewindsman.