Het kabinet wil pas later deze week kijken naar mogelijk strengere maatregelen die het aantal coronabesmettingen naar beneden zouden moeten brengen. Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens een kort persmoment. Volgens hem is het nog te vroeg om "harder op de rem te trappen" en is het nog te vroeg om "conclusies te trekken uit de gedeeltelijke lockdown".

De premier zei dat we ons momenteel op een kruispunt bevinden en dat het over een paar dagen pas duidelijk wordt of het maatregelenpakket dat op woensdagavond 13 oktober is ingevoerd effect heeft.

"We weten nog onvoldoende van het pakket van 13 oktober", aldus Rutte. Volgens hem leert de ervaring inmiddels dat pas na precies twee weken of langer kan worden geconstateerd of maatregelen effect hebben op het aantal coronabesmettingen.

Te snel extra maatregelen nemen zou volgens Rutte een te harde klap kunnen toebrengen aan de economie en maatschappij. De premier noemt dat een "evenwichtsbalk waarop we met elkaar staan".

Stijging positieve tests vlakt wat af

Dinsdag bleek uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de de stijging van het aantal positieve coronatests afgelopen week iets is afgevlakt.

Volgens Rutte is dat nog niet voldoende en moeten de cijfers daadwerkelijk dalen. Als dat komende dagen niet gebeurt, kunnen extra maatregelen worden genomen. Het kabinet houdt rekening met alle scenario's, waarbij Rutte een volledige lockdown een "schrikbeeld" noemt.

Vermoedelijk volgende week nieuw persmoment

Het kabinet verwacht volgende week dinsdag een nieuwe persconferentie te geven, tenzij er eerder ingegrepen moet worden.

De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot in december van kracht. "Houd er voorlopig rekening mee dat we Sinterklaas kunnen vieren, maar in kleine kring", zei Rutte. Hij vond het nog te vroeg om over de manier van Kerst vieren te spreken.

Net als het aantal besmettingen groeide afgelopen week ook het aantal ziekenhuisopnames minder hard. De ruim zeventienhonderd opnames van afgelopen week betekenen een toename van 16 procent, terwijl in de week daarvoor een toename van 30 procent werd genoteerd.