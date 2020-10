Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 67.542 positieve coronatests geregistreerd, een stijging van 22 procent ten opzichte van de voorgaande week (55.587). De stijging vlakt daarmee af, want voorgaande week steeg het aantal positieve tests nog met 27 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het afgelopen zijn er 10.315 nieuwe positieve testen gemeld, iets minder dan maandag (10.353). Het dodental met het coronavirus is dinsdag met 70 gestegen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, soms kan die informatie met vertraging aan het RIVM zijn doorgegeven.

Twee weken geleden steeg het aantal nieuwe positieve coronatests nog met 40 procent vergeleken met de week eerder.

Het aantal wekelijkse ziekenhuisopnames (1.739) groeide ook minder hard: in de afgelopen week ging het om een toename van 16 procent, terwijl in de voorgaande week 30 procent meer ziekenhuisopnames werden gemeld. Het aantal nieuwe ic-opnames (333) is met 16 toegenomen, een week eerder steeg het aantal nog met 49 procent (287).

Uit de wekelijkse RIVM-cijfers blijkt daarnaast dat nog eens 329 Nederlanders met COVID-19 zijn overleden, een flinke stijging ten opzichte van de voorgaande week (185).

Momenteel zijn in Nederland 2.358 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. 1.829 van hen worden behandeld op reguliere afdelingen, tegenover 529 op de intensive care, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Twee Nederlandse coronapatiënten zijn opgenomen op de intensive care in Duitsland.

Aantal van zaterdag incompleet door ICT-storing bij GGD's

Vanwege een een ICT-storing in de computersystemen van de GGD's konden afgelopen zaterdag niet alle positieve tests worden ingevoerd. Mede daardoor werden zondag meer positieve tests gemeld. Een deel van de cijfers van zaterdag kon pas op zondag worden meegenomen.

Het dagcijfer van zondag - dat maandag van 10.211 naar 10.208 is gecorrigeerd - geeft dus mogelijk een vertekend beeld. Het is onbekend hoeveel van de zondag gerapporteerde positieve tests eigenlijk bij de cijfers van zaterdag horen.

Volgens het RIVM lijkt het probleem inmiddels verholpen. "Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn", zegt een woordvoerder van het instituut. "We houden dus een kleine slag om de arm."