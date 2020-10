Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft Nederlanders nogmaals opgeroepen om zich aan de coronamaatregelen houden. "Gedraag je en houd je in vredesnaam aan de maatregelen", zei hij maandagavond tegen NU.nl na afloop van de vergadering van het Veiligheidsberaad.

"De krapte in de ziekenhuizen moet ons stimuleren om ons aan de maatregelen te houden, zodat het aantal besmettingen daalt", aldus Bruls.

"Ga niet naar de dierentuin om naar de apenkooi te kijken. Ga niet de stad in om met mensen bij elkaar te zijn. Ga niet op zaterdagavond onder die brug feesten en wijs niet voortdurend naar de overheid", vervolgde de burgemeester van Nijmegen. "De rol en verantwoordelijkheid blijft bij ons allemaal liggen."

Bruls had gedeeltelijk begrip voor mensen die frustratie uitten over dat zij wel een coronaboete hebben gehad, maar honderden mensen die bij een illegaal feest in onder meer Laren waren niet.

"Ik begrijp heel goed dat het vervelend is als je zelf tegen de lamp loopt dat aan een ander dan geen boete wordt uitgedeeld. Maar aan de andere kant: het mag nooit een excuus zijn om je eigen gedrag goed te praten", zei Bruls.

Dinsdagavond geeft kabinet persconferentie

Tijdens de vergadering is ook besproken wat er moet gebeuren als het aantal besmettingen deze week niet daalt, maar daarover wilden Bruls en de eveneens aanwezige minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niks kwijt.

Dinsdagavond staan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de pers te woord en tijdens dat moment zullen ze de Nederlandse bevolking naar verwachting opnieuw waarschuwen zich aan de maatregelen te houden.

Dalen de besmettingscijfers niet, dan dreigt een tweede lockdown, zoals die er ook afgelopen voorjaar was.