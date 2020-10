Het ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft maandagavond reisadviezen voor een handvol Europese landen aangepast. Voor Italië, Oostenrijk en delen van Portugal geldt later deze week kleurcode oranje, terwijl reisadviezen naar de Griekse en Canarische Eilanden dinsdag versoepeld worden.

Alle reisadviezen zijn aangepast vanwege een verergerde of verminderde besmettingsgraad. Nederlanders die alsnog afreizen naar gebieden waarvoor om die reden kleurcode 'oranje' geldt, worden bij terugkomst in Nederland dringend geadviseerd om tien dagen in zelfquarantaine te gaan.

Door het versoepelde reisadvies geldt voor heel Griekenland weer kleurcode geel. Op 8 september werd voor vrijwel alle Griekse eilanden het reisadvies aangescherpt, behalve het schiereiland Peloponnesos en het Griekse vasteland. Volgens het ministerie en het RIVM lag de besmettingsgraad daar zo laag, dat niet-noodzakelijke reizen doorgang konden vinden.

De Spaanse Canarische Eilanden Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura werden ruim twee maanden geleden op 'oranje' gezet, nadat het aantal besmettingen in Spanje in rap tempo begon toe te nemen. Het Zuid-Europese land heeft nog steeds geen grip op het virus en dreigt met een avondklok die tot begin mei volgend jaar kan duren. Vorige week werden tussen de vijftienduizend en twintigduizend positieve tests per dag gemeld.

Het ministerie voor Buitenlandse Zaken en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijken echter te hebben vastgesteld dat vooral op het Spaanse vasteland het coronavirus rondwaart. De besmettingsgraad op de eilanden is zodanig laag, dat het reisadvies versoepeld kon worden, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf.

61 Zoveel besmettingen per dag zijn nodig voor minder maatregelen

Vanaf woensdag Oostenrijk, Italië en delen van Portugal 'oranje'

De verscherpte reisadviezen voor Oostenrijk, Italië en het noorden van Portugal gaan woensdag in. Daarbij geldt het bij de laatste twee landen om middernacht, terwijl Oostenrijk om 17.00 uur die dag op 'oranje' wordt gezet.

In het drietal landen is het aantal positieve tests in rap tempo opgelopen, legt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit. "Daarnaast is het reisadvies naar Italië mede aangepast omdat de Italiaanse overheid strenge maatregelen heeft ingesteld."

Maandag sloten in Italië alle bioscopen, theaters, sportscholen en zwembaden, terwijl de sluitingstijd van restaurants en cafés vervroegd werd, naar 18.00 uur. Premier Guiseppe Conte wil "alles op alles zetten om een complete lockdown te voorkomen."

In Portugal was kleurcode 'oranje' al actief in de regio rondom Lissabon en grote stad Porto. Daar worden nu de noordelijke regio's Felgueiras, Lousada en Paços de Ferreira aan toegevoegd, mede doordat lokale gemeenten inwoners hebben verplicht tussen 23 en 29 oktober thuis te blijven.