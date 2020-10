België heeft gevraagd of in Nederlandse ziekenhuizen Belgische coronapatiënten kunnen worden opgenomen, meldt Ernst Kuipers maandagmiddag. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kan dat incidenteel "op basis van wederkerigheid", maar is Nederland op dit moment niet in staat om structureel Belgische patiënten een ziekenhuisbed te bieden.

Volgens Kuipers heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de vraag van België niet gekregen, maar is de vraag "op politiek niveau" gesteld.

"Als we de capaciteit hebben, dan helpen we graag", aldus Kuipers. "Op dit moment liggen de mogelijkheden er niet om structurele hulp te bieden."

"Als de nood aan de man is en een patiënt ligt ergens op een plek waar dat echt niet kan, dan moet je elkaar gewoon helpen. Daarvoor kijken we naar het individuele patiëntenperspectief."

"We wonen in een zeer dichtbevolkt deel van West-Europa", zegt de LNAZ-voorzitter. "Normaal zie je ook grensverkeer als het om zorg gaat." Volgens Kuipers zou Nederland ook zeker bereid zijn om Duitsland en België te hulp te schieten als Nederland te maken had met minder besmettingen. "Maar op dit moment is dat lastig."

Ruim 2.200 coronapatiënten in ziekenhuis

In totaal liggen er maandag ruim 2.200 Nederlandse coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 506 op de intensive care, waarvan twee in het Duitse Münster.

Kuipers verwacht dat aan het einde van deze maand 2.500 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen en dat dat aantal begin november ook nog door zal stijgen.

"Het aantal besmettingen moet echt dalen, dat kan niet op dit niveau blijven", aldus Kuipers. "Als het aantal nieuwe besmettingen de komende dagen consequent boven de tienduizend blijft, zijn aanvullende maatregelen nodig."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde maandag ruim tienduizend nieuwe positieve tests. Het kabinet verwacht begin deze week de eventuele effecten van het maatregelenpakket van 13 oktober te kunnen zien.