Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag 10.353 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Het gaat om een lichte stijging sinds vrijdag. Afgelopen weekend werden gemiddeld 9.438 positieve tests per dag gemeld. Vrijdag waren het er 10.007.

Daarnaast zijn ook 26 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Dit betekent niet dat deze personen allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Soms komen cijfers vanwege de verwerkingstijd met vertraging binnen.

Ook zondag werden voor de tweede keer meer dan tienduizend positieve tests gemeld, maar dit kwam mede door een ICT-storing in de computersystemen van de GGD's. Zaterdag konden niet alle positieve tests gemeld worden bij het RIVM. Daarom werd een deel meegenomen in de cijfers van zondag.

Het dagcijfer van zondag, dat maandag van 10.211 naar 10.208 is gecorrigeerd, geeft dus mogelijk een vertekend beeld. Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde positieve tests eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen.

Volgens het RIVM lijkt het probleem met het aanleveren van cijfers inmiddels verholpen. "Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn", zegt een woordvoerder van het instituut. "We houden dus een kleine slag om de arm."

De gemelde aantallen sinds vorige week Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Woensdag: 8.764 positieve tests (+582), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+519), 46 doden

Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Zaterdag: 8.669 positieve tests (-1.338), 55 doden (incompleet)

Zondag: 10.208 positieve tests (+1.539), 27 doden (correctie van zaterdag)

Maandag: 10.353 positieve tests (+145), 26 doden

2.249 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag 291 nieuwe opnames op de reguliere afdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast zijn 49 personen opgenomen op intensive cares (ic's).

Momenteel liggen 2.249 coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat zijn er 102 meer dan zondag. Het aantal ic-bedden dat nu door coronapatiënten bezet is, is met 16 gestegen naar 506. Een klein aantal patiënten wordt in Duitsland behandeld.

Het RIVM verwacht dat de eerste effecten van de nieuwste coronamaatregelen, waaronder de sluiting van restaurants en het stopzetten van teamsporten voor volwassenen, mogelijk dinsdag zichtbaar zijn.