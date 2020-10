Om het stijgende aantal positieve tests een halt toe te roepen, hebben verschillende Europese landen afgelopen week de maatregelen aangescherpt. Zo werd in Spanje een nieuwe noodtoestand afgekondigd, moeten theaters en bioscopen in Italië dicht en krijgen miljoenen Fransen te maken met een avondklok. Een overzicht.

Noodtoestand en avondklok in Spanje

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zondag een nieuwe noodtoestand afgekondigd in Spanje. Het land ziet een van de grootste stijgingen in het aantal positieve coronatests van heel Europa.

Met de nieuwe noodtoestand krijgen Spaanse regio's de bevoegdheid om strengere bewegingsbeperkingen op te leggen. Welke maatregelen precies waar gaan gelden, is dus nog afhankelijk van de regio's zelf.

In de nieuwe noodtoestand is wel een landelijke avondklok vastgesteld. Deze geldt in principe tussen 23.00 uur en 6.00 uur, maar de regio's hebben de bevoegdheid om de begin- en eindtijd van de avondklok aan te passen.

Italiaanse bioscopen, theaters en sportscholen moeten deuren sluiten

Na een recordaantal positieve tests heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte de landelijke coronamaatregelen verder aangescherpt. Zaterdag werden bijna twintigduizend positieve coronatests in een etmaal tijd gemeld.

Vanaf maandag moeten bioscopen, theaters, sportscholen en zwembaden sluiten. Restaurants en cafés moeten om 18.00 uur stoppen met serveren.

Conte wil een complete lockdown, zoals eerder dit jaar wel werd ingevoerd, voorkomen. Die lockdown veroorzaakte de ergste naoorlogs recessie van het land.

Tijdens de persconferentie zei Conte dat de inwoners van het land even moeten doorbijten met de nieuwe restricties. "Maar dan kunnen we in december weer ademhalen", aldus de premier.

Italiaanse horeca moeten vanaf maandag om 18.00 uur stoppen met serveren. (Foto: ANP)

Avondklok voor miljoenen Fransen

De Franse premier Jean Castex voerde donderdag een avondklok in voor 46 miljoen mensen uit het 67 miljoen inwoners tellende land. Inwoners van tientallen Franse departementen mogen tussen 21.00 uur en 6.00 uur alleen naar buiten als daar een belangrijke reden voor is.

"In Frankrijk en Europa is nu sprake van een tweede golf van de epidemie", zei Castex op een persconferentie. "De komende weken zullen zwaar zijn. Het aantal sterfgevallen zal blijven oplopen." Het is volgens de premier niet uitgesloten dat de maatregelen de komende tijd verder zullen moeten worden aangescherpt.

Het land telde de afgelopen tijd rond de 40.000 positieve tests per dag. Zondag werd weer een recordaantal gemeld: 52.010. Inmiddels is het totale aantal positieve tests in het land opgelopen naar meer dan een miljoen.

Horeca in België maand lang gesloten

Het aantal positieve tests in België is tussen 14 en 20 oktober met 56 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor, bleek zaterdag uit de recentste weekcijfers. Vooral in Luik gaat het slecht: daar werden volgens De Morgen vorige week zaterdag meer ziekenhuisopnames gemeld dan tijdens de piek van de eerste golf.

Vorige week werden de maatregelen bij de zuiderburen verder aangescherpt om de "alarmerende stijging" van de coronacijfers. Alle horeca zijn vanaf afgelopen maandag een maand gesloten, er geldt een avondklok tussen 0.00 en 5.00 uur en elk gezin mag nog maar één nauw contact hebben. Mensen moeten ook zo veel mogelijk thuiswerken.

In Duitsland nemen zorgen over aantal positieve tests toe

Hoewel Duitsland afgelopen week nog geen vergaande maatregelen heeft afgekondigd, nemen de zorgen over het aantal positieve tests in het land wel toe. Zondag steeg het aantal positieve tests met ruim elfduizend. Het 83 miljoen inwoners tellende land lijkt het daarmee - vergeleken met de buurlanden - een stuk beter te doen.

Echter neemt met het stijgende aantal positieve tests, ook het aantal ziekenhuisopnames ook toe. "Over het algemeen is de situatie zeer ernstig gewonden", zei Lothar Wieler, voorzitter van de Duitse evenknie van het RIVM zaterdag tijdens een persconferentie.

In het land worden vooral regionale maatregelen getroffen om daar waar het virus opsteekt, het in te dammen.