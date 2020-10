Het gebouw van het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is in de nacht van zaterdag op zondag bestookt met brandbommen, meldt de Berlijnse politie.

Een onbekend aantal mensen zou rond 2.40 uur flessen met brandbaar materiaal tegen de gevel van het RKI-gebouw in het zuidwesten van de stad hebben gegooid.

Het vuur dat daarbij ontstond, heeft een medewerker kunnen doven. Er vielen geen gewonden en de schade aan het gebouw bleef beperkt tot een gesneuvelde ruit, laat de politie weten.

Er is nog niemand gearresteerd voor de poging tot brandstichting. De politie zegt de zaak te onderzoeken en daarbij rekening te houden met een politiek motief.

De schade beperkte zich tot een gesneuvelde ruit. (Foto: ANP)

RKI vaker doelwit van tegenstanders coronamaatregelen

Net als het RIVM in Nederland heeft het RKI een centrale rol in de bestrijding van het coronavirus. Volgens Der Spiegel krijgt het instituut vaak kritiek van tegenstanders van de coronamaatregelen. Ook is het RKI onderwerp van complottheorieën rondom het virus.

Over een mogelijk verband tussen die kritiek en het incident is nog niets bekend.

Zorgen in Duitsland over oplopend aantal positieve tests

Het aantal positieve tests in Duitsland vertoont de laatste tijd een stijgende lijn. Zondag meldde het Duitse instituut 11.176 nieuwe positieve tests. Dat is iets minder dan het recordaantal (11.714) dat zaterdag werd gemeld.



De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep Duitsers zaterdag in een videoboodschap op het aantal sociale contacten te beperken en zo min mogelijk te reizen. Als inwoners het aantal contactmomenten verkleinen, kunnen ze gezamenlijk "de enorme uitdaging aangaan die het virus met zich meebrengt", aldus Merkel