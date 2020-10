Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag 10.211 positieve coronatests. Niet al deze coronapatiënten zijn ook in het afgelopen etmaal geregistreerd. Door een storing in de computersystemen van de GGD's waren de gerapporteerde cijfers van zaterdag incompleet. De ontbrekende data zijn verwerkt in de cijfers van zondag. Gemiddeld werden dit weekend 9.440 positieve tests per dag gemeld.

Zaterdag meldde het RIVM 8.669 nieuwe besmettingen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) meldde toen al dat dit aantal in werkelijkheid groter was.

"Het gemiddelde van de cijfers van vandaag en morgen geeft straks een getrouwer beeld", aldus het ministerie zaterdag. Dit gemiddelde aantal is aanzienlijk kleiner dan de 10.007 besmettingen (-567) die vrijdag gemeld werden.

Wat er precies met de computersystemen aan de hand was, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de GGD GHOR zijn de cijfers inmiddels weer op orde. De aantallen van zaterdag en zondag vormen samen dus het totale aantal registraties van dit weekend.

RIVM meldt zondag nog eens 27 sterfgevallen

Er werden zaterdag 55 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, maar ook dit aantal was incompleet. Zondag meldde het RIVM nog eens 27 sterfgevallen. Gemiddeld zijn dit weekend 41 doden per dag gemeld.

De cijfers worden wel vaker met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden, zijn opgenomen of positief zijn getest. Door de ICT-storing zijn de aantallen van de afgelopen 24 uur waarschijnlijk groter dan normaal. Het RIVM houdt ook de aantallen per datum bij.

Afgelopen vrijdag werden voor het eerst meer dan tienduizend positieve tests geregistreerd. Ook donderdag (9.283) en woensdag (8.764) namen de cijfers ruimschoots toe ten opzichte van de dag daarvoor. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het passeren van deze grens van tienduizend vrijdag "zorgelijk", maar nog geen reden om met hardere maatregelen te komen. Het kabinet wil eerst de effecten van het maatregelenpakket van 13 oktober afwachten.

Op zondag en maandag komen het kabinet en deskundigen bij elkaar om de laatste cijfers in perspectief te plaatsen. De Jonge zei vrijdag dat een tweede lockdown een van de scenario's is.

Het kabinet maakt maandag bekend of dinsdag een nieuwe persconferentie volgt

De gemelde aantallen sinds vorige week Maandag: 8.015 positieve tests (+7), 17 doden

Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Woensdag: 8.764 positieve tests (+582), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+519), 46 doden

Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Zaterdag: 8.669 positieve tests (-1.338), 55 doden (incompleet)

Zondag: 10.211 positieve tests (+1.542), 27 doden (correctie van zaterdag)

191 nieuwe ziekenhuisopnames, 28 patiënten naar ic

Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding (LCPS) meldt zondag 191 nieuwe ziekenhuisopnames en 28 opnames op intensive cares (ic's). Dat zijn er aanzienlijk minder dan een dag eerder toen er 284 (-93) nieuwe ziekenhuisopnames en 52 (-24) opnames op de ic's gemeld werden.

In totaal zijn nu 2.145 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 1.657 van hen liggen op reguliere afdelingen.