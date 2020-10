De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in Hilversum, waar meer dan driehonderd feestgangers op afgekomen waren, meldt de politie op Facebook.

Even na 2.00 uur (zomertijd) vertrok een grote politiemacht naar de bossen tussen natuurgebied Anna's Hoeve, spoorlijn Hilversum-Baarn en de A27. Alleen op de A27 stonden al twaalf politiewagens geparkeerd. Ook in de bossen stonden auto's van de politie.



Op de parkeerplaatsen bij Anna's Hoeve en voetbalvereniging Wasmeer reden tientallen Amsterdamse taxi's af en aan. De agenten ter plaatse spraken over zeker driehonderd personen uit het hele land. Een deel van de bezoekers was met het openbaar vervoer naar het feest gekomen.

De meeste bezoekers vertrokken nadat de politie het feest had beëindigd. Twee mensen zijn aangehouden. Het gaat om een dj en een vrouw die een agent heeft geschopt. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet bevestigen of er boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Politie noemt bijeenkomst onbegrijpelijk en onverantwoord

De politie noemt het "onbegrijpelijk en onverantwoord" dat zoveel mensen de coronamaatregelen hebben genegeerd.

"Bovendien is het levensgevaarlijk om je in het donker op een bouwterrein én langs het spoor te begeven. Een berg afval bleef achter in de natuur en zal later vandaag moeten worden opgeruimd", aldus de politie op Facebook.

"We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn. De coronacrisis duurt nu ruim een half jaar en de huidige cijfers van het RIVM zijn weinig bemoedigend. Nu is wél de tijd om vol te houden, voor elkaar, voor het zorgpersoneel, maar ook voor de horeca en evenementen die we nu zo missen".