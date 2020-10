Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag 8.669 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er een stuk minder dan vrijdag, toen voor het eerst meer dan tienduizend positieve tests (10.007) werden geregistreerd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een ict-storing in de computersystemen van de GGD's, meldt het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

Volgens het ministerie ligt het werkelijke aantal positieve coronatests hoger. De storing is inmiddels verholpen, maar het is nog onduidelijk hoeveel meldingen missen in de dagcijfers van zaterdag. Ook is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met de computersystemen.

Een woordvoerder laat weten dat de ontbrekende cijfers worden verwerkt in de cijfers die zondag naar buiten komen. Dan zal het aantal gerapporteerde nieuwe positieve tests dus waarschijnlijk een stuk hoger zijn. "Het gemiddelde van de cijfers van vandaag en morgen geeft straks een getrouwer beeld", aldus het ministerie.

Tot nu toe 55 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd

Er werden tot nu toe 55 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Sinds dinsdag zijn in totaal 253 sterfgevallen geregistreerd. Ter vergelijking: het RIVM registreerde in de gehele vorige week 185 sterfgevallen.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dat betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

De vertraging kan bovendien van dag tot dag verschillen. Zo worden vaak in het weekend minder besmettingen doorgegeven, waarna op maandag een inhaalslag volgt die in de cijfers van dinsdag zichtbaar wordt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het doorbreken van de grens van tienduizend positieve coronatests vrijdag "zorgelijk", maar nog geen reden om met hardere maatregelen te komen. Het kabinet wil eerst de effecten van het maatregelenpakket van 13 oktober afwachten.

Zondag en maandag komen het kabinet en deskundigen bij elkaar om de laatste cijfers in perspectief te plaatsen. De Jonge zei vrijdag dat een tweede lockdown een scenario is dat op tafel ligt.

Het kabinet maakt maandag bekend of dinsdag een nieuwe persconferentie volgt.

De gemelde aantallen sinds vorige week

Zondag: 8.175 positieve tests (+34), 15 doden

Maandag: 8.015 positieve tests (+7), 17 doden

Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Woensdag: 8.764 positieve tests (+582), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+519), 46 doden

Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Zaterdag: 8.669 positieve tests (-1.338), 55 doden (incompleet)

284 nieuwe ziekenhuisopnames, 52 patiënten naar ic

Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding (LCPS) meldt zaterdag 284 nieuwe ziekenhuisopnames (+36) en 52 (+9) opnames op intensive cares (ic's). In totaal zijn nu 2.115 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 1.614 van hen liggen op reguliere afdelingen.

Vrijdag werden voor het eerst sinds het begin van de tweede golf twee ic-patiënten overgeplaatst naar Duitsland.

61 Zoveel besmettingen per dag zijn nodig voor minder maatregelen

Dit moet je óók weten over het virus: