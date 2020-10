Het aantal positieve coronatests in België is de afgelopen week opnieuw hard toegenomen, blijkt uit cijfers van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook werden vrijdag 585 Belgische COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Vooral in de provincie Luik zijn de cijfers verontrustend.

Uit de nieuwste cijfers, die zaterdagochtend gepubliceerd zijn, blijkt dat tussen 14 en 20 oktober per dag gemiddeld 11.201 mensen positief getest werden op het coronavirus. Dat is een stijging van 56 procent ten opzichte van een week eerder, schrijft HLN.

Sinds vrijdagochtend is het totale aantal positieve tests in België met 17.568 toegenomen tot 287.700. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze mensen allemaal op vrijdag positief getest zijn. Het gaat deels om cijfers van eerdere dagen, die vertraagd geregistreerd zijn.

De recentste dag waarvan de cijfers definitief zijn, is dinsdag 20 oktober. Op die dag werden zeker 15.432 positieve tests gemeld, een nieuw dagrecord. Het oude dagrecord stond op 12.791, het aantal dat op 16 oktober gemeld werd.

De cijfers van woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober zijn nog niet definitief, maar tot nu toe gaat het om respectievelijk 9.678 en 2.952 positieve tests.

Vrijdag werden daarnaast 585 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het grootste aantal sinds 1 april. Gemiddeld werden in de afgelopen week 399 patiënten per dag opgenomen, een stijging van 93 procent tegenover een week eerder. In totaal liggen nu 4.061 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 632 mensen liggen op de intensive care (ic).

Vooral in Luik verontrustende cijfers

Vooral in Wallonië en Luik gaat het volgens de Belgische viroloog Steven Van Gucht slecht. "Wallonië en Brussel hebben het grootste aantal besmettingen per 100.000 inwoners van Europa. De cijfers zijn het meest verontrustend in de provincie Luik", zei hij vrijdag tijdens een persconferentie.

Volgens de Belgische krant De Morgen werden in de provincie vorige week zaterdag meer ziekenhuisopnames gemeld dan tijdens de piek van de eerste golf. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests per dag met tweehonderd. Ook is ongeveer een kwart van de tests die er dagelijks worden afgenomen positief. In de rest van België is dat ongeveer een op de zes.

Volgens HLN wordt Luik al Bergamo aan de Maas genoemd. De Noord-Italiaanse stad Bergamo werd aan het begin van de coronapandemie zwaar getroffen door het virus. De drie grote ziekenhuizen in Luik liggen vol en 20 procent van het zorgpersoneel is uitgevallen, doordat ze zelf positief getest zijn of doordat ze uitgeblust zijn als gevolg van de eerste golf. De provincie overweegt nu het leger in te zetten om een veldhospitaal op te zetten.

Dit moet je óók weten over het virus: