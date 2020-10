Meerdere zorgorganisaties vinden de regels rond het gebruik van mondkapjes door ziekenhuispersoneel "verwarrend en onveilig". Ze pleiten zaterdag in een open brief voor duidelijkere en strengere richtlijnen voor het gebruik van medische mondkapjes.

De organisaties pleiten namens ziekenhuismedewerkers voor het voortdurend dragen van medische mondkapjes. Uitzonderingen moeten alleen mogelijk zijn als zorgprofessionals zélf oordelen dat het nodig en verantwoord is.

"Want je moet er alles aan doen om de kans op besmetting van zorgprofessionals en patiënten zo klein mogelijk te houden", schrijven V&VN, FNV Zorg & Welzijn, NU'91, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en Patiëntenfederatie Nederland. Hun verzoek is gericht aan de brancheorganisaties NVZ en NFU, die de ziekenhuizen in het land vertegenwoordigen.

Het huidige beleid, waarbij het van de situatie afhankelijk is of ziekenhuispersoneel een mondkapje draagt, is volgens de zorgorganisaties niet uit te leggen. Patiënten zouden zich onveilig voelen als ze medewerkers zonder beschermingsmiddelen zien.

Aan mondkapjestekorten kan het niet langer liggen, schrijven de opstellers van de brief. "Want volgens het ministerie van VWS liggen de pakhuizen met beschermende middelen vol. Ook als mondmaskers preventief worden gebruikt."