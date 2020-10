Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) krijgt meer bevoegdheden om de spreiding van coronapatiënten goed te regelen. Dit moet ervoor zorgen dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Dat hebben het kabinet en het LCPS vrijdag afgesproken, maakt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg na afloop van het gesprek bekend.

Het LCPS gaat straks een week van tevoren doorgeven hoeveel coronapatiënten bepaalde ziekenhuizen kunnen verwachten. De spreiding zal gebeuren op basis van het aantal besmettingen, aldus Van Ark. Ziekenhuizen kunnen zich zo beter voorbereiden op de komst van coronapatiënten.

"Het piept en kraakt in de zorg, omdat zorgmedewerkers ziek zijn of in quarantaine zitten", zegt de minister, die ook ziet dat meerdere ziekenhuizen "allerlei vormen van reguliere zorg uitstellen."

De nieuwe afspraken moeten er volgens Van Ark voor zorgen dat "patiënten in alle regio's in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit". De maatregelen ondersteunen ook zorgverleners, die de zorg zo op een verantwoorde manier kunnen blijven leveren.

De afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet, het LCPS en de Federatie Medisch Specialisten. Daarbij gaan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgaanbieders en zorgverzekeraars helpen bij de uitvoering ervan.

Coronapatiënten houden ruim 10 procent bedden bezet

Meerdere ziekenhuizen hadden de afgelopen periode vanwege het oplopende aantal coronapatiënten de reguliere zorg noodgedwongen afgeschaald. Onderling worden al langere tijd coronapatiënten verplaatst, omdat vooral in het westen van Nederland veel coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Vrijdag werden de eerste coronapatiënten naar Duitsland overgebracht.

Op dit moment zijn ruim 10 procent van de Nederlandse ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Op de intensive care (ic) gaat het zelfs om bijna de helft van de beschikbare bedden. Ruim tweeduizend coronapatiënten worden nu in het ziekenhuis behandeld.