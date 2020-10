Hotels mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Ook mag de drank dan niet meer worden geleverd via roomservice. Deze aanscherping van de coronamaatregelen gaat direct in, meldt een woordvoerder vrijdag namens het kabinet.

Het kabinet trekt daarmee één lijn met het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 7.00 uur.

De horeca is sinds vorige week gesloten en voor winkels is de verkoop van alcohol na 20.00 uur niet meer toegestaan. De enige plek buitenshuis waarvoor een uitzondering werd gemaakt, waren de hotels.

Hotels mogen hun restaurant en bar openhouden, omdat het voor hotelgasten niet mogelijk is zelf in de kamer voor eten of drinken te zorgen, zo redeneert het kabinet. De hotels mochten ook na 20.00 uur alcohol schenken aan hun gasten, maar daar komt nu dus voorlopig een einde aan.

Aanleiding is de verwarring die er in sommige gevallen ontstond. Ook maakten mensen er soms misbruik van, wat leidde tot overlast, aldus een woordvoerder van het nationaal kernteam crisiscommunicatie COVID-19.