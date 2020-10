Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag 10.007 positieve coronatests. Het betreft de derde forse stijging op rij, nadat woensdag en donderdag om en nabij de vijfhonderd meer positieve coronatests werden gemeld dan de voorgaande dag.

Er werden 47 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het is de vierde dag op rij dat een relatief groot aantal coronadoden wordt gemeld. Tezamen met dinsdag, woensdag en donderdag gaat het om 198 sterfgevallen in totaal. Ter vergelijking, het RIVM registreerde in de gehele vorige week 185 sterfgevallen.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

Voor woensdag een stijging van het aantal positieve tests werd ingezet, leek de stijging juist af te vlakken, zo schreef ook het RIVM. Vanaf vorige week vrijdag tot en met dinsdag werden constant vergelijkbare aantal besmettingen gemeld.

Het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis, pleit voor een strenge, korte lockdown in Nederland. In een woensdagavond gepubliceerd advies (pdf) aan het kabinet stelt het team dat een strengere aanpak van het virus nodig is om terugkerende lockdowns te voorkomen.

De gemelde aantallen sinds vorige week Zaterdag: 8.141 positieve tests (+144), 28 doden

Zondag: 8.175 positieve tests (+34), 15 doden

Maandag: 8.015 positieve tests (+7), 17 doden

Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Woensdag: 8.764 positieve tests (+582), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+519), 46 doden

Vrijdag: 10.007 positieve tests (+724), 47 doden

Bijna 250 ziekenhuisopnames in één dag

Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding meldt vrijdag 248 nieuwe ziekenhuisopnames en 43 opnames op intensive cares (ic's). De laatste dagen werden op dagelijkse basis telkens meer ic-opnames gemeld, maar deze vrijdag wordt een kleiner aantal gemeld ten opzichte van de voorgaande dag (56).

Ruim tweeduizend coronapatiënten zijn nu opgenomen in ziekenhuizen. Het gros van hen (1.601) wordt behandeld op reguliere afdelingen. Deze vrijdag zijn ook de eerste twee ic-patiënten overgeplaatst naar Duitsland.