Het aanbod van de coronatests bij de GGD's is momenteel groter dan de vraag. De tijd vanaf het moment dat de afspraak wordt gemaakt tot de bekendmaking van de uitslag is daardoor sterk afgenomen, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag.

De zogeheten doorlooptijd is in Nederland momenteel gemiddeld 56 uur. Dat was op 4 oktober nog negentig uur.

Voor mensen die met voorrang een test kunnen krijgen, zoals leerkrachten en verpleegkundigen, is de gemiddelde doorlooptijd nu 28 uur. Ook voor hen is de doorlooptijd iets gedaald ten opzichte van het begin van de maand.

Een woordvoerder van de koepelorganisatie wijst erop dat er regionale verschillen kunnen zijn. De GGD's hopen de doorlooptijden nog verder in te korten, laat de woordvoerder weten.

Testcapaciteit vanaf 5 oktober opgeschaald

De testcapaciteit is vanaf 5 oktober opgeschaald, onder meer door de inschakeling van buitenlandse laboratoria. Waar er op 4 oktober nog 30.000 tests per dag afgenomen konden worden, loopt dat aantal nu op richting de 50.000.

De testcapaciteit kwam afgelopen zomer onder druk te staan doordat het aantal testaanvragen sneller steeg dan verwacht. Als gevolg hiervan kon niet iedereen direct een afspraak maken en duurde het soms dagen voordat de uitslag bekend was.

Het aantal testaanvragen stijgt overigens nog altijd. De GGD's namen vorige week in totaal 311.188 coronatests af, een recordaantal. De verwachting is dat de testcapaciteit eind december zal stijgen naar 80.000 tests per dag.