De Tsjechische premier Andrej Babis heeft het ontslag geëist van zijn minister van Volksgezondheid, Roman Prymula. Laatstgenoemde ligt onder vuur omdat hij gefotografeerd werd toen hij zonder mondkapje een restaurant verliet. Het dragen van een mondkapje is sinds woensdag buiten in de bebouwde kom verplicht in Tsjechië.

Op een speciaal ingelaste persconferentie noemde Babis het gedrag "onvergeeflijk". Volgens hem kan de minister een dergelijke fout niet maken "op het moment dat zoveel medisch personeel actief is in de frontlinie".

Mocht Prymula zelf niet opstappen, dan zal Babis hem daartoe dwingen, vervolgde de premier. Prymula had eerder al laten weten dat hij bereid was om op te stappen als dat de wens was van premier Babis. De minister én epidemioloog houdt overigens vol dat hij in de auto wél weer een mondkapje had opgezet.

Tsjechië kampt met een van de snelst uitbreidende virusuitbraken van Europa. Volgens persbureau Reuters is de besmettingsgraad in geen enkel ander land zo snel toegenomen.

Het Oost-Europese land meldde vrijdag 14.100 positieve tests, een kleine daling na een reeks van dagrecords, die donderdag met bijna 15.000 positieve tests ten einde kwam.

Verregaande mondkapjesplicht geldt pas sinds woensdag

De Tsjechische regering ligt onder vuur omdat het aantal positieve tests in rap tempo is opgelopen. Volgens critici is er te laat actie ondernomen nadat het aantal besmettingen begon toe te nemen na versoepelingen in de zomer.

Woensdag werd een tijdelijke lockdown aangekondigd en werd een verregaande mondkapjesplicht geïntroduceerd. De bevolking, die alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit mag, lijkt echter minder bereid om maatregelen van de overheid op te volgen, schrijft Reuters.