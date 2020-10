De eerste coronapatiënten worden vrijdagochtend naar Duitsland overgebracht, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de eerste keer sinds de eerste besmettingsgolf dat er weer Nederlandse coronapatiënten de grens oversteken.

Het gaat om twee personen die opgenomen zijn in het Flevoziekenhuis in Almere. Zij worden met de helikopter naar Münster gebracht. De helikopter gaat twee keer op en neer, omdat er telkens plek is voor één coronapatiënt.

Dat de eerste patiënten vanuit Almere naar Duitsland gaan, is bewust. Ziekenhuizen in de regio Noordwest, waar Almere onder valt, hebben veel moeite om de toestroom aan patiënten bij te houden. "Het is daar heel vol, het water staat ze aan de lippen", aldus het LCPS.

Op zaterdag worden waarschijnlijk twee patiënten vanuit de zorgregio Zuidwest (Rotterdam, Dordrecht en Zeeland) naar Duitsland overgebracht, en op zondag twee patiënten uit de regio Midden (Utrecht en omstreken).

Verplaatsingen moeten druk op ziekenhuizen verminderen

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei eerder al vrijdag de eerste verplaatsingen te verwachten. Door patiënten naar Duitsland te verplaatsen, zoals tijdens de eerste golf, moet de druk op de Nederlandse ziekenhuizen worden verminderd.

Meerdere ziekenhuizen hebben vanwege het oplopende aantal coronapatiënten de reguliere zorg noodgedwongen afgeschaald. Onderling worden al langere tijd coronapatiënten verplaatst, omdat vooral in het westen van Nederland veel coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Op dit moment wordt meer dan 10 procent van de Nederlandse ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Op de intensive care (ic) gaat het zelfs om bijna de helft van de beschikbare bedden. Ruim tweeduizend coronapatiënten worden nu in het ziekenhuis behandeld.