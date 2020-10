De Franse autoriteiten melden in de afgelopen 24 uur ruim 41.600 coronabesmettingen te hebben bevestigd. Daarmee is het recordaantal gevallen van afgelopen zaterdag (32.427) ruim overtroffen. Eerder op de avond stelde premier Jean Castex een avondklok in voor nog eens 38 Franse departementen.

Dit betekent dat 46 miljoen mensen met de avondklok te maken krijgen. Frankrijk telt in totaal ongeveer 67 miljoen inwoners.

In Parijs en sommige andere grote steden geldt al langer een avondklok. De noodmaatregel wordt vanaf vrijdag 0.00 uur ook van kracht in andere delen van het land en in sommige overzeese gebieden, aldus Castex. De avondklok geldt van 21.00 tot 6.00 uur. Inwoners van deze gebieden mogen alleen naar buiten als daar een belangrijke reden voor is.

De noodmaatregel blijft volgens de premier zeker zes weken van kracht. Hij sloot niet uit dat de regels tussentijds worden aangescherpt. "In Frankrijk en Europa is nu sprake van een tweede golf van de epidemie", zei Castex op een persconferentie. "De komende weken zullen zwaar zijn. Het aantal sterfgevallen zal blijven oplopen."

Het coronavirus heeft in Frankrijk aan zeker 34.210 mensen het leven gekost. In totaal zijn nu ruim 999.000 besmettingen vastgesteld. Frankrijk kan het derde Europese land met meer dan een miljoen besmettingen worden. Spanje telt sinds afgelopen woensdag meer dan een miljoen gevallen en Rusland sinds 1 september.