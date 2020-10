Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roept inwoners van de regio op met Sint-Maarten (11 november) niet langs de deuren te gaan om te zingen en snoep op te halen. Donderdag is het risiconiveau van het gebied ten noorden van Alkmaar en West-Friesland opgeschaald van 'zorgelijk' naar 'ernstig'.

De veiligheidsregio geeft dan ook het dringende advies om van de viering van Sint-Maarten af te zien.

Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de keuze om kinderen op 11 november wel of niet langs de deuren te laten gaan, zegt de veiligheidsregio. Maar om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen, wordt dit sterk afgeraden.

Traditiegetrouw gaan kinderen 's avonds met lampionnen langs de deuren om al zingend snoep op te halen. Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd, al is de traditie steeds populairder aan het worden. Vooral in Noord-Holland, Limburg en Groningen gaan kinderen op 11 november langs de deuren.

Veiligheidsregio Groningen stelt dat als iedereen zich aan de regels houdt, er genoeg ruimte is om langs de deuren te gaan. Wel moeten mensen erop letten dat de zingende kinderen 1,5 meter afstand van de voordeur houden. Ouders moeten ervoor zorgen dat de groepjes en het aantal begeleiders zo klein mogelijk blijven.

De veiligheidsregio adviseert voorverpakte traktaties uit te delen. En wie klachten heeft, kan maar beter niet de deur opendoen.