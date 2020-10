Meer dan 10 procent van de ziekenhuisbedden in Nederland wordt momenteel bezet door coronapatiënten, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdagmiddag. Op de intensive care (ic) is zelfs bijna de helft van de beschikbare bedden bezet door COVID-19-patiënten.

In totaal liggen donderdag ruim tweeduizend met het coronavirus besmette personen in het ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen zijn dat er 1.540 en op de ic's 463.

Nederlandse ziekenhuizen tellen in totaal 11.000 verpleegbedden en 1.150 ic-bedden.

In het afgelopen etmaal zijn 238 coronapatiënten op een verpleegafdeling beland. Nog eens 56 patiënten hadden ic-zorg nodig.

Om de grote toestroom van COVID-19-patiënten aan te kunnen, worden vermoedelijk vanaf vrijdag Nederlandse patiënten verplaatst naar Duitse ic's.

Vermoedelijk worden vrijdag weer Nederlandse coronapatiënten naar ic's in Duitsland gebracht. (Foto: ANP)

'Stijging houdt voorlopig nog wel aan'

Kuipers zegt te vrezen dat de stijging voorlopig aanhoudt. "De eerste voorspelling is tot eind deze maand. Wat daarna gebeurt, is afhankelijk van de impact van de maatregelen."

Half september voorspelde het LNAZ dat op 31 oktober ruim vijfhonderd coronapatiënten op de ic's zouden liggen en ongeveer tweeduizend in de klinieken (verpleegafdeling). "Als je nu naar de aantallen kijkt, zitten we qua aantal ic-patiënten iets boven die voorspelling en ligt het aantal patiënten in de kliniek op de lijn van de voorspelling."

Tsunami aan coronapatiënten

"Waar we met zorg naar kijken, is de druk die maar doorgaat", aldus Kuipers. "Een collega vergeleek de eerste golf onlangs met een vloedgolf. Die heeft een heel hoog golffront, maar zakt daarna weg. Dat duurt heel lang, maar het zakt wel."

"Nu is het veel meer het beeld van een tsunami", legt de LNAZ-voorzitter uit. "Het golffront dat op je afkomt, is in eerste instantie lang niet zo hoog. Maar de waterdruk die erachteraan komt, gaat maar door en gaat maar door. Dat is wat we nu zien. Het aantal patiënten stijgt vanaf begin september en we gaan nu richting eind oktober en we hebben het eind absoluut nog niet bereikt."