Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag 9.283 positieve coronatests. Daarmee passeert dat aantal voor het eerst de negenduizend. Ook is het de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests fors stijgt.

Net als woensdag gaat het donderdag om ruim vijfhonderd positieve tests meer dan de dag ervoor. Woensdag maakte het RIVM melding van 8.757 positieve tests.

Daarnaast meldt het RIVM donderdag 46 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er minder dan woensdag (59). De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

Sinds vorige week vrijdag leek de groei van het aantal positieve tests af te zwakken. In het weekend werd tweemaal ruim 8.100 positieve tests gemeld, terwijl maandag sprake was van een lichte daling. Dinsdag steeg het aantal positieve tests weer naar de gemelde aantallen in het weekend. Woensdag en donderdag zijn (voorlopig) uitschieters.

De gemelde aantallen sinds vorige week Vrijdag: 7.997 positieve tests (+164), 17 doden

Zaterdag: 8.141 positieve tests (+144), 28 doden

Zondag: 8.175 positieve tests (+34), 15 doden

Maandag: 8.015 positieve tests (+7), 17 doden

Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Woensdag: 8.757 positieve tests (+575), 59 doden

Donderdag: 9.283 positieve tests (+526), 46 doden

187 Kuipers: 'Eerste golf was een vloedgolf, dit is meer een tsunami'

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis passeert de tweeduizend

Op dit moment liggen 2.003 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 463 patiënten op de intensive care (ic), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding (LCPS) donderdag. Daarmee is de grens van tweeduizend opgenomen COVID-19-patiënten gepasseerd.

Donderdag zijn er 238 besmette personen opgenomen op een verpleegafdeling. Op ic zijn er 56 nieuwe opnames bij gekomen.

De afgelopen 24 uur zijn 33 patiënten verplaatst naar een ander ziekenhuis binnen Nederland, aldus het LCPS. Er zijn nog geen patiënten overgeplaatst naar Duitsland.

Komende weken zeven snelteststraten opgezet

De komende weken zullen zeven grote snelteststraten opgezet worden in Nederland, zo bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Bij deze teststraten krijgen geteste personen binnen vijftien minuten de uitslag.

Het is nog onbekend wie als eerste van de snelteststraten gebruik mogen maken. Ook over de locaties is nog niets bekendgemaakt.