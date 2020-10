De komende weken zullen zeven grote snelteststraten worden opgezet in Nederland, zo bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Bij deze teststraten krijgen geteste personen binnen vijftien minuten de uitslag.

Het is nog onbekend wie als eerste van de snelteststraten gebruik mogen maken. Ook over de locaties is nog niets bekendgemaakt.

Meerdere bedrijven hebben in de afgelopen tijd coronasneltests ontwikkeld. Een bekende hiervan is de blaastest van het bedrijf Breathomix. De blaastest detecteert kleine deeltjes in de lucht die mensen uitademen. Eerder is het apparaat ingezet om astma en COPD te herkennen. Er komt dus geen wattenstaafje in de keel of neus aan te pas.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zei onlangs dat hij verwachtte dat de coronablaastest in november al ingezet kon gaan worden.