De Tsjechische regering heeft woensdag een tijdelijke lockdown aangekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds woensdag geldt ook een vergaande mondkapjesplicht. In veel gevallen moeten Tsjechen nu buiten het huis een mondkapje dragen. Tsjechië is het Europese land dat het aantal positieve tests het hardst ziet stijgen.

Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen vanaf donderdagochtend 6.00 uur de deuren nog openen. Ook mogen Tsjechen alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit.

De inwoners van Tsjechië mogen nog wel naar buitengebieden reizen of wandelen in natuurgebieden. Daarbij moeten ze het sociaal contact minimaliseren. Het is toegestaan om met maximaal twee personen samen te komen.

"De maatregelen, hoewel vrij fors en zwaar voor de bevolking, zijn absoluut nodig", aldus minister van Volksgezondheid Roman Prymula, die de aangescherpte maatregelen dinsdag aankondigde.

In Tsjechië waren scholen, cafés en restaurants al gesloten. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht. De verplichting geldt niet alleen binnen, maar ook in veel gevallen buiten. Zo is het dragen van een mondkapje verplicht binnen de bebouwde kom van steden en gemeenten en bijvoorbeeld ook als mensen van buiten een gezin meerijden in een auto.

Flinke stijging aantal positieve tests, grote druk op ziekenhuizen

Het aantal positieve tests in Tsjechië steeg dinsdag met bijna twaalfduizend, de grootste dagelijkse toename tot nu toe. Ook het aantal coronapatiënten dat overlijdt vertoont een sterk stijgende lijn. Dinsdag werden nog eens 106 sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld.

Nu het virus zich verder onder de Tsjechische bevolking verspreidt, komen de ziekenhuizen in het land onder druk te staan. "Het personeel begint uitgeput te raken", aldus Prymula. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam dinsdag toe naar 4.417. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van begin oktober.

De nieuwe maatregelen gelden tot minstens 3 november en worden versoepeld wanneer het reproductiegetal (R) zakt naar 0,8. Dat zou betekenen dat elke coronapatiënt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt. Op dit moment ligt de R in Tsjechië op 1,36.