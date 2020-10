Vanuit het onderwijs klinken steeds meer bezorgde geluiden over het groeiende aantal besmettingen op vooral middelbare scholen. Volgens vakbond Leraren In Actie maakt ruim 80 procent van de docenten zich daar zorgen over. Toch zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dat scholen vooralsnog openblijven. In gesprek met NU.nl vertellen drie docenten uit het voortgezet onderwijs over hun zorgen.

Siep de Haan, wiskundedocent in Utrecht

"Afgelopen week zijn bij ons de oudste leerlingen naar huis gestuurd, omdat het aantal besmettingen in vwo 5 en 6 nogal toenam. Dat gaf onrust onder de leerlingen, docenten en ouders. De situatie is twee weken on hold gezet, om te kijken hoe die zich ontwikkelt. "

"Ik ben 62 jaar en ervaar wel angst. Als de leerlingen naast me staan, ben ik aan het tellen hoelang ze naast me staan en hoe groot de kans op besmetting is in plaats van te luisteren naar hun vraag."

"Het kabinet lijkt te vergeten dat er ook achttien- en negentienjarigen in het voortgezet onderwijs les krijgen. Die mogen de hele dag naast elkaar zitten. Maar als ze naar buiten gaan, worden ze op straat aangesproken omdat ze afstand moeten houden. Er zit onduidelijkheid in de maatregelen en dat is niet handig."

"Vrienden hebben ook aan me gevraagd waarom ik niet stop met werken op school. Iedere keer dat ik me in een school vol tieners begeef, is een risico. Misschien dat ik wel een time-out aanvraag. "

"Ik pleit wel voor het openhouden van de scholen. Ik wil graag fysiek onderwijs geven, maar dan met halve klassen. Leerlingen zouden dan mondkapjes op moeten doen in de les en ik geef dan de lessen twee keer. Door effectiever les te geven, gaat er ook geen lesstof verloren. Op de huidige manier gaat het de verkeerde kant op. We horen ook van ouders dat ze bang zijn om besmet te raken door hun eigen kinderen."

Sander, docent Duits in Zuid-Holland*

"Elke dag komen er coronabesmettingen bij ons op school bij. Vorige week is een collega besmet. Die heeft naast me gezeten in de docentenkamer en bij vergaderingen gezeten. Ik probeer afstand te houden van de leerlingen en maak me om mezelf geen zorgen. Dat doe ik wel om mijn partner, die chronisch ziek is."

"In de les komen de leerlingen aan je bureau staan, terwijl dat echt niet kan. Ik merk ook dat ze er steeds minder begrip voor hebben dat ik niet naar ze toeloop om ze te helpen met opdrachten. In de school houden ze zich niet altijd meer aan de looprichting en de trappen worden in de verkeerde richting gebruikt."

"Ook dragen niet alle leerlingen meer een mondkapje, omdat ze weten dat het niet verplicht is. Ze hoeven ook geen afstand van elkaar te houden, alles vervaagt steeds meer. In het begin is voor hen alles spannend. Maar nu het een gewoonte wordt, denken ze vaak: het zal wel."

"Ik denk dat het handig is om twee weken dicht te gaan en in de periode daarna met tien leerlingen per klas naar school te komen tot er een vaccin is. We moeten niet willen dat we met hele scholen open zijn."

* De echte naam van Sander is bij de redactie bekend.

Leerlingen zijn niet altijd bereid om een mondkapje te dragen. (Foto: ANP)

Hans van den Dool, geeft aardrijkskunde en economie in Overijssel

"Er zijn hier en daar wel besmettingen bij ons op school, maar het valt nog mee. Ik heb de indruk dat leerlingen en collega's snel thuisblijven bij klachten. Ook als er zieken binnen het gezin zijn, blijven ze thuis. Ik ben zelf twee keer thuisgebleven, omdat ik klachten had."

"Ik maak me wel zorgen en ben erg streng in het lokaal qua voorschriften. Zo staan de ramen bij mij altijd open. Ook heb ik een vak met tape afgeplakt waarbinnen leerlingen niet mogen komen. Daar houden ze zich goed aan. Collega's zijn wel slordiger in het houden van 1,5 meter afstand, dat vind ik wel irritant."

"Op het gebied van mondkapjes volgen we de lijn van het kabinet: het is dus een dringend advies ze te dragen. Dat vind ik wel een gemiste kans. Als je je huiswerk niet maakt, kom je ook niet voor de rechter. Dus in die zin is het ook een dringend advies, maar dat doe je ook gewoon. Toch voelt dat voor leerlingen kennelijk anders, want je ziet dat het gros over de mondkapjes denkt: het zal allemaal wel."

"Over anderhalve week hebben we een toetsweek en daarna hebben we een periode helemaal afgerond. Ik hoop dat die toetsweek kan doorgaan, want een sluiting van de scholen komt er voor ons gevoel wel weer aan. We hebben ook een mail van de directie gehad met daarin het verzoek de kernstof te behandelen, zodat als het onderwijs weer uitvalt de basisstof in ieder geval behandeld is."