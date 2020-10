Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt woensdag melding van 8.764 positieve coronatests. Het betreft een forse stijging ten opzichte van dinsdag, toen aanvankelijk 8.182 coronatests werden gemeld.

Dinsdag werd ook een groot aantal coronagerelateerde sterfgevallen gemeld (46). Deze woensdag gaat het om 59 coronadoden. De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

Sinds vorige week vrijdag leek de groei van het aantal positieve tests af te zwakken. In het weekend werd tweemaal ruim 8.100 positieve tests gemeld, terwijl maandag sprake was van een lichte daling. Dinsdag steeg het aantal positieve tests weer naar de gemelde aantallen in het weekend.

Ook het RIVM meldde dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers dat de groei van het aantal positieve tests leek af te vlakken. Het aantal ziekenhuisopnames en opnames in intensive cares (ic's) zet wel door, aldus de deskundigen.

De gemelde aantallen sinds vorige week Woensdag: 7.305 positieve tests (-88), 32 doden

Donderdag: 7.833 positieve tests (+528), 29 doden

Vrijdag: 7.997 positieve tests (+164), 17 doden

Zaterdag: 8.141 positieve tests (+144), 28 doden

Zondag: 8.175 positieve tests (+34), 15 doden

Maandag: 8.015 positieve tests (+7), 17 doden

Dinsdag: 8.182 positieve tests (+167), 46 doden

Bijna tweeduizend coronapatiënten in ziekenhuis

Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding meldt woensdag 232 nieuwe ziekenhuisopnames en 52 ic-opnames. De laatstgenoemde stijging is groter dan in voorgaande dagen, terwijl het aantal reguliere opnames al een week rond de tweehonderd per dag schommelt.

Bijna tweeduizend coronapatiënten zijn nu opgenomen in ziekenhuizen. Het gros van hen (1.493) wordt behandeld op reguliere afdelingen, terwijl het aantal COVID-19-patiënten verder is gestegen naar 450. Er zijn nog geen patiënten overgeplaatst naar Duitsland.