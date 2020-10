Sinds het begin van dit jaar zijn in de Verenigde Staten ruim 299.000 meer mensen overleden dan gemiddeld in de vijf voorgaande jaren, meldt het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC dinsdag. De cijfers laten volgens de onderzoekers zien dat de impact van de coronapandemie groter is dan gedacht.

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus staat in de VS op ruim 216.000. Maar omdat niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt ook zo geregistreerd wordt, zijn deze getallen minder betrouwbaar. Oversterfte wordt daarom gezien als een betere, ruwe graadmeter voor de gevolgen van het coronavirus.

Zoals al uit eerder onderzoek bleek, zijn zwarte Amerikanen en latino's onevenredig hard geraakt door de pandemie. Maar de CDC-onderzoekers merken op dat ook mensen tussen de 25 en 44 jaar oud zwaar getroffen zijn. Het aantal doden binnen deze leeftijdsgroep is 26,5 procent groter dan in voorgaande jaren.

Volgens het CDC is het niet duidelijk of het coronavirus tot de oversterfte onder jonge mensen heeft geleid. Om de oversterfte te bepalen, worden alle doden meegeteld en niet alleen overleden coronapatiënten.

"Het aantal mensen dat door deze pandemie omkomt, is groter dan we denken", zei Steven Woolf, onderzoeker aan Virginia Commonwealth University, tegen The Washington Post. "Deze studie laat het zien. Andere hebben dat ook al gedaan", aldus Woolf, die veel soortgelijke studies heeft uitgevoerd.

Coronacrisis belangrijk thema in de verkiezingscampagnes

De Verenigde Staten zijn slechts twee weken verwijderd van de presidentsverkiezingen van 3 november. Het coronavirus is een belangrijk thema in de verkiezingscampagnes. Het land telt wereldwijd nog altijd de meeste positieve tests en overleden coronapatiënten.

President Donald Trump ligt onder vuur vanwege zijn aanpak van de coronacrisis, waarvan hij de ernst lang publiekelijk ontkende en nog altijd bagatelliseert. "Mensen zijn het beu om naar Fauci en die andere idioten te luisteren", zei Trump maandag nog over Anthony Fauci, de corona-adviseur van het Witte Huis.