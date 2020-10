Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 55.587 positieve coronatests geregistreerd, een stijging van 26 procent ten opzichte van een week eerder (43.903). Uit de wekelijkse cijfers blijkt daarnaast dat 185 Nederlanders zijn overleden met COVID-19, een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande week (173).

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat momenteel 1.859 Nederlanders opgenomen zijn in ziekenhuizen. Het gros van hen, 1.440 coronapatiënten, wordt behandeld op reguliere afdelingen, tegenover 419 COVID-19-patiënten die op intensive cares (ic's) verzorgd worden. Er zijn nog geen ic-patiënten overgeplaatst naar Duitsland.

De GGD's hebben ruim 310.000 coronatests afgenomen, dertigduizend meer dan één week geleden. Toen was het percentage positieve testen zo'n 13,8 procent, tussen 12 en 18 oktober was 14,4 procent van alle tests positief. Daarnaast werden 9 procent van alle positieve testen afgenomen bij zeventigplussers.

Op bijna veertigduizend uitslagen wordt nog gewacht. In eerdere weken lag het percentage positieve testen tussen de 6 en 8 procent.

In de afgelopen week werden opnieuw diverse dagrecords gemeld en steeg op twee dagen het aantal positieve tests met vijfhonderd ten opzichte van de voorgaande dag. Vanaf vrijdag zwakte de groei af: maandag volgde een kleine daling en deze dinsdag werden 8.182 positieve tests gemeld.

Het RIVM heeft meermaals herhaald dat meer testen niet automatisch leidt tot meer positieve tests. Het gedrag van Nederlanders zou ook minder goed zijn en basisregels worden minder goed nageleefd, redeneren deskundigen.

De gemelde aantallen van de afgelopen week: Maandag: 6.854 positieve tests (+476), 12 doden

Dinsdag: 7.393 positieve tests (+539), 34 doden

Woensdag: 7.305 positieve tests (-88), 32 doden

Donderdag: 7.833 positieve tests (+528), 29 doden

Vrijdag: 7.997 positieve tests (+164), 17 doden

Zaterdag: 8.141 positieve tests (+144), 28 doden

Zondag: 8.184 positieve tests (+43), 15 doden

RIVM: Snelheid van nieuwe meldingen positieve testen neemt af

Vorige week dinsdag werden stevige maatregelen aangekondigd om de oplaaiing van het coronavirus in te dammen. Daardoor is sinds woensdag de horeca gesloten en volgt binnenkort een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, zoals musea en scholen.

Het RIVM meldde bij de vorige update dat de verspreiding van het coronavirus "onverminderd doorzet". In alle regio's en alle leeftijdsgroepen zou de besmettingsgraad zijn toegenomen. Dat laatste is deze week opnieuw het geval.

Volgens het RIVM vlakt de snelheid waarmee het aantal positieve testen stijgt wél af. Dat is mogelijk het gevolg van de maatregelen die eind september werden aangekondigd. Toen was er sprake van een vervroegde sluitingstijd in de horeca en werden onder meer sportkantines gesloten, zo schrijft het RIVM.

Nederland passeert negatieve mijlpaal van 250.000 positieve tests

Nederland passeerde afgelopen week de negatieve mijlpaal van 200.000 positieve tests. Uit cijfers van het Johns Hopkins Institute blijkt dat Nederland door de stijging van dinsdag ook de grens van 250.000 positieve tests passeert, maar volgens het RIVM zijn er tot dusver ruim 244.000 positieve tests afgenomen. Sinds het begin van de coronapandemie kwamen bijna zevenduizend inwoners om het leven.

Sommige meldingen komen vanwege de verwerkingstijd met vertraging binnen. Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, of zich kon laten testen door drukte bij de GGD's.