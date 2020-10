Nederlanders gooien steeds meer mondkapjes op straat. De maskertjes liggen al sinds het begin van de coronacrisis tussen het zwerfafval, maar de aantallen zullen de komende tijd alleen maar toenemen. Dat zegt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon, de stichting die zich landelijk inzet tegen zwerfafval, in gesprek met NU.nl.

Vrijwilligers van Supporters van Schoon komen coronagerelateerd zwerfafval al sinds de COVID-19-uitbraak in Nederland tegen. Aan het begin vonden zij vooral handschoentjes, maar sinds het ingaan van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni begonnen de mondkapjes de overhand te nemen tussen het straatafval.

Nadat het kabinet vorige maand met een dringend mondkapjesadvies in openbare binnenruimten kwam, is het aantal weggegooide mondkapjes op straat "enorm toegenomen", aldus Van Zutphen. Zij vreest dat de overlast alleen maar groter wordt zodra het kabinet een mondkapjesplicht invoert. "Wat dat betreft is zwerfafval een afspiegeling van de maatschappij", zegt ze.

De mondkapjes liggen volgens de Nederland Schoon-directeur voornamelijk op de stoep voor winkels en supermarkten. Het probleem lijkt in steden groter dan in dorpen. Dat komt volgens Van Zutphen doordat daar meer winkels zijn, maar ook doordat mensen zich "anoniemer voelen en eerder geneigd zijn om iets op straat te gooien".

Een aantal voorbeelden van mondkapjes die de vrijwilligers in de afgelopen periode tegenkwamen op straat. (Foto: Nederland Schoon)

Mondkapjes op straat roepen irritatie op: 'Het heeft iets viezig'

Het grootste probleem van de rondslingerende mondkapjes is de schade die de beschermingsmiddelen toebrengen aan de natuur. De wegwerpvariant is voor een deel gemaakt van polypropeen, een vrijwel onbreekbaar plastic.

"Maar het is ook een stuk zwerfafval dat irritatie bij mensen oproept", zegt Van Zutphen. "Het heeft iets viezig. Het is anders dan bijvoorbeeld een kassabonnetje dat op straat ligt."

Om mensen bewust te maken van dit zwerfafvalprobleem, lanceren Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation dinsdag een landelijke campagne. Met de slogan "Maak van je mondkapje geen zwerfkapje" worden alle Nederlanders opgeroepen om mondkapjes weg te gooien bij het restafval in de prullenbak.

Ook adviseren de organisaties om herbruikbare mondkapjes te gebruiken. "Dat is de beste oplossing", aldus Van Zutphen.