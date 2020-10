De GGD's hebben in het afgelopen etmaal 8.015 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om bijna 17 procent meer gevallen dan een week eerder (6.854), maakt het instituut maandag bekend.

Het aantal nieuwe positieve tests is wel licht gedaald ten opzichte van het afgelopen weekend, toen achtereenvolgens 8.141 en 8.184 positieve tests werden gemeld.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (17) is groter dan vorige week maandag (12). In het restant van die week nam het aantal dagelijks gemelde sterfgevallen iets toe.

De cijfers worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dit betekent dat deze coronapatiënten niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden of positief zijn getest.

De vertraging kan bovendien van dag tot dag verschillen. Zo worden vaak in het weekend minder besmettingen doorgegeven, waarna op maandag een inhaalslag volgt die in de cijfers van dinsdag zichtbaar wordt. Daarom zegt een vergelijking met dezelfde dag een week eerder doorgaans meer dan een vergelijking met de voorgaande dag.

Meer dan 300.000 tests afgenomen

Vorige week werd meer getest dan in de voorgaande week. Sinds het ministerie van Volksgezondheid eind september de testcapaciteit heeft uitgebreid, worden op wekelijkse basis ruim honderdduizend personen extra getest.

Deskundigen van het RIVM hebben meermaals gezegd dat de verruimde testcapaciteit niet de oorzaak van de stijging van het aantal positieve tests is. Ook het percentage positief geteste personen is toegenomen, wat volgens het RIVM wijst op een hogere besmettingsgraad. Die is volgens het instituut gestegen doordat de basisregels minder goed worden nageleefd.

Sinds zondag is geen enkele Nederlandse gemeente meer coronavrij. Schiermonnikoog was de laatste coronavrije gemeente, maar zondag liet burgemeester Ineke van Gent weten dat een inwoner van het Waddeneiland positief is getest op het virus.

Aantal uitgevoerde coronatests en aandeel positieve tests 21 tot en met 27 september: 207.670 tests (8 procent positief)

28 september tot en met 4 oktober: 222.877 tests (9,1 procent positief)

5 tot en met 11 oktober: 280.539 tests (13,8 procent positief)

12 tot en met 18 oktober: 311.188 tests (aandeel wordt dinsdag bekendgemaakt)

Nog geen ic-patiënten naar Duitsland verplaatst

Het totale aantal opgenomen COVID-19-patiënten is met 86 gestegen naar 1.738. Dat zijn er ruim vierhonderd meer dan een week eerder. Het gros van hen wordt behandeld op reguliere ziekenhuisafdelingen (1.359). 379 coronapatiënten liggen op intensivecareafdelingen. Vorige week ging het om 252 ic-opnames.

In totaal zijn 824 ic-bedden bezet, hetzelfde aantal als op zondag. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei donderdag dat Duitse ziekenhuizen in het afgelopen weekend de eerste patiënten zouden ontvangen, maar voorlopig worden alle Nederlandse ic-patiënten nog binnen de eigen landsgrenzen behandeld.

Kuipers vertelt dat er nog "voldoende ic-capaciteit" in Nederland was en dat daarom nog geen patiënten naar Duitsland zijn verplaatst.