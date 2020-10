Het RIVM meldt zondag 8.184 positieve coronatests. Dat is een stijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van vorige week; toen werden er 6.378 positieve coronatests gemeld.

Daarnaast overleden nog eens vijftien mensen aan de gevolgen van het virus. Vorige week overleden er zeventien positief geteste personen.

Dat betekent overigens niet dat deze coronapatiënten allemaal in de laatste 24 uur zijn overleden of positief getest. De informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM.

Hoe groot die vertraging is, kan bovendien van dag tot dag verschillen: zo worden er vaak in het weekend minder besmettingen doorgegeven, waarna op maandag een inhaalslag volgt, die zichtbaar wordt in de dinsdagcijfers. Daarom zegt een vergelijking met dezelfde dag precies een week eerder doorgaans meer dan een vergelijking met slechts één dag eerder.

Het aantal positieve tests neemt hoe dan ook sinds medio september in rap tempo toe binnen Nederland. Inmiddels is de negatieve mijlpaal van 200.000 positieve tests ruim gepasseerd. Hoewel er ook flink meer getest wordt, vermoedt het RIVM dat de stijging van de coronacijfers te wijten is aan het minder naleven van de basisregels en coronamaatregelen.

Sinds zondag is geen enkele Nederlandse gemeente meer coronavrij. Schiermonnikoog was de laatste coronavrije gemeente, maar zondag liet de burgemeester weten dat er één inwoner van het waddeneiland positief is getest op het virus.

Nog geen ic-patiënten naar Duitsland verplaatst

Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen is opgenomen, is met 84 gestegen naar 1.652. Vorige week lagen er nog 1.233 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het aantal ic-opnames (12) is iets gedaald ten opzichte van de voorgaande dag (15). Er zijn nu 364 ic-bedden bezet door coronapatiënten. Het gros van de opgenomen COVID-19-patiënten (1.288) wordt behandeld op reguliere afdelingen.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is er nog voldoende capaciteit op de Nederlandse ic's, waardoor nog geen patiënten naar Duitsland zijn verplaatst. Kuipers verwachtte eerder dat de eerste patiënten deze zaterdag al overgeplaatst zouden worden.