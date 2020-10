Op Schiermonnikoog is voor het eerst een persoon positief getest op het coronavirus. Dat meldt de gemeente Schiermonnikoog zondag in een persbericht. Het waddeneiland had als enige Nederlandse gemeente nog geen besmettingen, maar nu is officieel elke gemeente in ons land besmet.

De besmetting is vastgesteld door lokale huisartsen. De GGD voert momenteel een bron- en contactonderzoek uit.

Burgemeester Ineke van Gent wenst de besmette inwoner en de familie veel sterkte toe, evenals een snel herstel. "Ik hoop dat de gevolgen en verdere besmettingen heel beperkt zullen zijn", aldus de burgemeester.

Van Gent drukt de inwoners en bezoekers op Schiermonnikoog op het hart dat zij de maatregelen blijven naleven.