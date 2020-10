Betogers hebben zaterdag meerdere regeringsgebouwen in Slowakije bestormd vanwege een plan van de premier om op korte termijn iedereen van tien jaar of ouder te testen op het coronavirus, schrijft BBC News.

Een groep van ongeveer vijfhonderd neonazi's en hooligans zou volgens de Britse omroep onder meer flessen en stenen naar een regeringsgebouw in de Slowaakse hoofdstad Bratislava hebben gegooid. Oproerpolitie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de menigte uiteen te drijven.

Eerder op de dag maakte de Slowaakse premier Igor Matovic een nieuw plan bekend om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Het land wil iedereen van tien jaar of ouder testen op het virus. Daarom heeft de regering dertien miljoen snelle antigentests ingekocht.

De tests moeten tussen eind oktober en begin november plaatsvinden, verspreid over twee weekenden. Volgens de premier zal de test gratis zijn, maar hij zei niet of het testen verplicht of op vrijwillige basis zal zijn.

'Premier stapt op als plan mislukt'

Persbureau TASR meldt dat Matovic op een persconferentie heeft aangekondigd dat hij opstapt als zijn plan niet doorgaat. Hij ziet de massatests als de enige manier om verspreiding van het coronavirus in Slowakije in te dammen.

Zaterdag registreerde het Slowaakse ministerie van Volksgezondheid bijna tweeduizend positieve tests en elf doden. In totaal zijn in het land nu meer dan 28.000 positieve tests en 82 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd.

Om het virus te bestrijden kondigde de regering deze week een verbod op religieuze bijeenkomsten en andere grote evenementen af. Ook zijn sportscholen en zwembaden gesloten en volgen scholieren uitsluitend onderwijs op afstand.