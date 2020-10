Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Bosch is zaterdag de Mobiele Eenheid (ME) ingezet, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Burgemeester Jack Mikkers besloot de demonstratie vroegtijdig te beëindigen omdat de betogers zich niet aan de gemaakte afspraken hielden. De politie heeft twee aanhoudingen verricht.

Volgens Omroep Brabant namen zaterdagmiddag tussen de tweehonderd en driehonderd demonstranten deel aan de tocht. De demonstranten hielden zich volgens de gemeente niet aan de vooraf afgesproken looproute. De demonstranten probeerden volgens de omroep de binnenstad te bereiken, terwijl de afspraak was om om het centrum heen te lopen.

Daarnaast hielden de deelnemers zich niet aan de 1,5 meter afstand. De gemeente zegt daarom de demonstratie in overleg met de organisatie ontbonden te hebben.

De demonstranten werden door de politie naar het Zuiderpark, aan de rand van het centrum, begeleid. Hierbij werden ook een tiental ME-busjes ingezet.

Een persoon werd aangehouden voor belediging. Een ander werd aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, aldus de politie.