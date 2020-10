Het RIVM meldt zaterdag 8.141 positieve coronatests. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van vorige week zaterdag, toen 6.504 positieve tests werden gemeld. Daarnaast overleden nog eens 28 mensen aan de gevolgen van het virus: vier meer dan een week geleden.

Dat betekent overigens niet dat deze coronapatiënten allemaal in de laatste 24 uur zijn overleden of positief getest. De informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Het is tevens de vijfde dag op rij dat er een recordaantal positieve testen is gemeld. Zo werden donderdag 7.825 positieve testen gemeld, en steeg dit aantal vrijdag naar 7.997.

Het aantal positieve testen neemt sinds medio september in rap tempo toe binnen Nederland. Inmiddels is de negatieve mijlpaal van 200.000 positieve tests ruim gepasseerd. Hoewel er ook flink meer getest wordt, vermoedt het RIVM dat de stijging van de coronacijfers te wijten valt aan het minder naleven van de basisregels en coronamaatregelen.

Nog geen ic-patiënten naar Duitsland verplaatst

Uit de dagelijkse update van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) blijkt dat in het afgelopen etmaal 216 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het betreft een vergelijkbare stijging ten opzichte van voorgaande dagen.

In totaal liggen nu 1.568 coronapatiënten in het ziekenhuis, vijftien meer dan vrijdag. Het aantal ic-opnames (42) steeg opnieuw ten opzichte van de voorgaande dag (35), waarmee nu 352 ic-bedden bezet zijn door coronapatiënten. Het gros van de opgenomen COVID-19-patiënten (1.216) wordt behandeld op reguliere afdelingen.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is er nog voldoende capaciteit op de Nederlandse ic's, waardoor nog geen patiënten naar Duitsland zijn verplaatst. Kuipers verwachtte eerder dat de eerste patiënten deze zaterdag al overgeplaatst zouden worden.

RIVM: Vermoedelijk in december nog gedeeltelijke lockdown

Het RIVM houdt er rekening dat de gedeeltelijke lockdown, die vanaf woensdag in het land geldt, in december nog van kracht is. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel zaterdag tegen de NOS. De inschatting van het kabinet om na vier weken een trendbreuk in de coronacijfers te realiseren, is volgens Van Dissel te optimistisch.

De gezondheidsexpert zegt tegen het nieuwsmedium dat het aantal positieve tests de komende tijd nog gaat stijgen, voordat een eventuele afname volgt. Zodra deze afname te zien is, kunnen pas langzamerhand versoepelingen worden doorgevoerd.