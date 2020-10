Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat de gedeeltelijke lockdown ook in december nog van kracht is, vertelt RIVM-baas Jaap van Dissel zaterdag in gesprek met de NOS. Het kabinet hoopt dat na vier weken een trendbreuk in de coronacijfers is gerealiseerd, zodat er versoepelingen kunnen plaatsvinden.

Van Dissel vermoedt dat die inschatting te optimistisch is. De gezondheidsexpert gaat ervan uit dat de komende tijd eerst nog stijgingen van het aantal positieve tests plaatsvinden, voordat een eventuele afname volgt. Pas daarna zouden langzaam versoepelingen doorgevoerd kunnen worden.

Ook hoofd Modellering Infectieziekten Jacco Wallinga van het RIVM waakt voor optimisme. Hij wijst op eerdere maatregelenpakketten, die later toch onvoldoende effectief bleken. "Dat risico kan je gewoon niet lopen", vertelt hij in gesprek met de omroep.

De deskundigen kijken ook terug op het maatregelenpakket dat eind september werd aangekondigd. Die coronamaatregelen zouden deze week voor een afname van het aantal positieve tests hebben moeten zorgen, maar die bleef uit.

'Maatregelenpakket eind september was best proportioneel'

Volgens Wallinga hield het Outbreak Management Team rekening met de negatiefste scenario's en waren de adviezen aan het kabinet "best proportioneel". De getroffen maatregelen waren echter gericht op het gedrag van mensen, die hun gedrag vervolgens niet aanpasten zoals tijdens de eerste coronagolf. De nieuwe maatregelen zijn minder afhankelijk van het gedrag, aldus Wallinga.

De RIVM-experts houden er rekening mee dat het maatregelenpakket van eind september weinig effect had, maar benadrukken dat dat nog niet hardop gezegd kan worden. "Wij hebben onze beste inschatting gegeven. Wij hadden veel stevigere maatregelen kunnen adviseren, maar je weet niet hoe dat gaat uitpakken."