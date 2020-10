Op minstens de helft van de middelbare scholen in Nederland is sinds augustus minimaal één coronabesmetting gemeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan. Op 44 van deze 342 scholen ging het om meer dan tien besmette leerlingen en/of medewerkers.

Zeven middelbare scholen sloten tijdelijk hun deuren vanwege een uitbraak. De actualiteitenrubriek en het softwarebedrijf baseren zich op openbare bronnen en interne berichten van scholen. Het aantal scholen met besmetting(en) wordt namelijk niet landelijk bijgehouden. In totaal zijn er 648 middelbare scholen in Nederland.

Leraren en vakbond CNV Onderwijs uiten in het tv-programma hun zorgen om het aantal besmettingen op scholen. Niet alleen omdat de anderhalvemetermaatregel niet altijd na te leven is, maar ook omdat steeds meer leraren en leerlingen moeten thuisblijven vanwege bijvoorbeeld een loopneus. Dat maakt het lastig om lesuitval en leerachterstanden te voorkomen.

Toch is er ondanks de zorgen geen hogere besmettingsgraad onder leraren dan onder de rest van Nederland, aldus Nieuwsuur. Van alle onderwijsmedewerkers die zich lieten testen, kreeg 10,3 procent een positieve uitslag. Gemiddeld in Nederland is dit 13,8 procent.