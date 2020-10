De eigenaar van het Haagse café-restaurant Luden krijgt een boete voor het feit dat bezoekers woensdagavond op een kluitje stonden te hossen op het terras. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag bekendgemaakt. Beelden van de feestende menigte hadden voor ophef gezorgd.

De hoogte van de boete is nog niet bekend. Daarover beslist het Openbaar Ministerie, zegt de woordvoerder van Van Zanen.

Dinsdagavond maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens een persconferentie bekend dat cafés en restaurants de komende vier weken de deuren moeten sluiten vanwege het toenemende aantal positieve coronatests in Nederland. Die gedeeltelijke lockdown ging woensdagavond om 22.00 uur in. Op dat moment werd er echter nog gefeest in café Luden.

Op beelden op sociale media was te zien hoe gasten zongen en dansten in een partytent. Het feest werd daarop stilgelegd door politie en handhavers.

Eigenaar John Prins heeft donderdag bij verschillende media zijn spijt betuigd. Hij zei dat hij te laat in de gaten had dat de situatie uit de hand aan het lopen was. Een medewerker liet aan NU.nl weten: "Er was één moment waarop iedereen ging staan, bij het slotnummer. Daar zijn beelden van gemaakt en die gingen vervolgens de wereld over. Daarvoor ging alles gewoon goed."

44 Cafégangers vieren feest in Den Haag vlak voor sluiting horeca

Dwangsommen bij volgende overtreding

Als de café-eigenaar de coronamaatregelen nog een keer overtreedt, kan dat leiden tot dwangsommen van 10.000 euro, met een maximum van 50.000 per overtreding. Ook kan worden besloten het café tijdelijk te sluiten, aldus de burgemeester. Van Zanen noemde de situatie op het Plein "volstrekt onverantwoord".

Op een steenworp afstand, in de Tweede Kamer, werd diezelfde avond gedebatteerd over de coronamaatregelen. PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei toen: "Terwijl wij hier spraken, was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn."

Minister Ank Bijleveld van Defensie reageerde op Twitter: "Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander!"