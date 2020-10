Terwijl het aantal besmettingen blijft oplopen doet vicepremier Hugo de Jonge een beroep op alle Nederlanders om zich weer strikter aan de coronamaatregelen te houden. De Jonge bespeurt dat een groep Nederlanders te lichtzinnig met de adviezen omgaat en dat moet veranderen. "Adviezen zijn er om op te volgen. Als de GGD zegt: 'Ga met je kont op de bank zitten', dan ga je met je kont op de bank zitten. Dan ga je niet denken dat je het beter weet dan de GGD."

De Jonge reageerde vrijdag na afloop van de ministerraad onder meer op onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders het advies van de GGD om thuis te blijven bij bron- en contactonderzoek naast zich neerlegt.

De minister van Volksgezondheid hoopt dat mensen weer het besef terugkrijgen dat we te maken hebben met een dodelijk virus dat er momenteel voor zorgt dat de ziekenhuizen weer vol raken. De spoedeisende hulp komt in het gedrang en kankerbehandelingen en hartoperaties worden opnieuw uitgesteld. "We moeten de noodzaak hervinden om weer schouder aan schouder het virus eronder te krijgen."

Volgens De Jonge is na het succesvol platslaan van de eerste golf te veel teruggekeken op het nut en de noodzaak van sommige maatregelen. "Ik denk dat we rond de zomer vrij lang allerlei discussies hebben gehad over of de maatregelen niet veel te streng zijn geweest", aldus De Jonge.

Hij zag dat in allerlei praatprogramma's er wel erg veel op zoek is gegaan naar inconsistenties in het beleid, die er naar zijn inzicht ook zeker wel waren. "Die discussies zijn alleen ten koste gegaan van de gesprekken over de ernst van het virus zelf."

'We zijn nogal een discussieland'

De Jonge: "We zijn nogal een discussieland. Maar als we samen al discussiërend over de maatregelen uit het oog verliezen waarom die maatregelen eigenlijk nodig zijn, dan helpt dat niet."

Het RIVM meldde eerder op de dag opnieuw een dagrecord aan positieve testen. Met 7.997 positieve test zijn dat er honderd meer dan donderdag (7.825). Afgelopen etmaal zijn er nog eens 219 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen en steeg het aantal intensivecareopnames met 35 patiënten. De Jonge: "We zien weinig reden tot optimisme."