Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag 7.997 positieve tests. Dat zijn er honderd meer dan de voorgaande dag (7.825), terwijl het ruim tweeduizend positieve tests meer zijn dan één week eerder (5.983). Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen (17) nam voor de derde dag op rij af.

Dit betekent overigens niet dat deze coronapatiënten allemaal in de laatste 24 uur zijn overleden of positief getest. De informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Deze week werd alleen op woensdag een lichte daling van het aantal positieve testen geregistreerd. Op maandag én dinsdag kwamen er om en nabij de vijfhonderd positieve testen meer bij ten opzichte van één dag eerder en ook donderdag werd een nieuw dagrecord gemeld.

Het aantal positieve testen neemt sinds medio september in rap tempo toe binnen Nederland. Inmiddels is de negatieve mijlpaal van 200.000 positieve tests ruim gepasseerd. Hoewel er ook flink meer getest wordt, vermoedt het RIVM dat de stijging van de coronacijfers te wijten valt aan het minder naleven van de basisregels en coronamaatregelen.

Niet alleen in Nederland neemt het aantal positieve testen toe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte daarom deze week reisadviezen aan voor onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Polen, om de hoeveelheid reizen terug te dringen.

Deze donderdag volgde een oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om het reisadvies te respecteren. "Passeer voorlopig niet de Nederlands-Belgische grens, tenzij dat echt noodzakelijk is", aldus de bewindslieden. De grens blijft wel open.

Meer dan tweehonderd ziekenhuisopnames gemeld

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) blijkt dat in het afgelopen etmaal 219 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast steeg het aantal ic-opnames (+35) opnieuw sneller dan één dag eerder (+30).

In totaal worden nu 1.553 coronapatiënten behandeld in Nederlandse ziekenhuizen, 27 meer dan donderdag. Daarvan wordt het gros, 1.208 inwoners, behandeld op reguliere afdelingen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de stijgingen "conform verwachting".

Hoewel Duitsland en Nederland opnieuw een samenwerking aangaan om Nederlandse ic-patiënten ook bij de oosterburen te laten behandelen, is daar nog geen gebruik van gemaakt. Binnen Nederland wisselden ziekenhuizen 36 coronapatiënten uit. Kuipers verwacht dat binnen 24 of 48 uur alsnog een eerste ic-patiënt de grens over gaat.