Het Rotterdams sterrenrestaurant Joelia is per direct gestopt met de hotel-dinerarrangementen die het aanbood, zo meldt eigenaar en chef-kok Mario Ridder vrijdag. Hij zei dat dit besluit is genomen in goed overleg met de gemeente Rotterdam.

Joelia aan de Coolsingel bleef ondanks de coronamaatregelen toch mensen ontvangen, omdat zij via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen konden. Voor 10 euro extra werden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had al een onderzoek ingesteld om te kijken of de methode van de eetgelegenheid wel mocht volgens de nieuwe coronaregels. Sinds woensdag 22.00 uur zijn alle horecagelegenheden gesloten, maar mogen hotels nog wel gasten ontvangen en bedienen.

Ridder zegt in een persbericht dat het nooit zijn bedoeling is geweest "om mensen voor het hoofd te stoten". Volgens hem was er geen sprake van een "slimme truc", maar biedt het restaurant al jaren een arrangement met een diner en overnachting aan. "We doen nu niets anders."

Volgens Ridder heeft het arrangement toch een zeer negatieve mediastroom op gang gebracht en is daarom besloten om het etablissement voor vier weken te sluiten. Het restaurant biedt nog wel afhaaldiners aan.