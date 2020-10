Nadat eerder minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer positief testte op het virus, is donderdag (lokale tijd) bij drie andere ministers het coronavirus vastgesteld, schrijft Starnieuws.

Het gaat om David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Reshma Kuldipsingh van Werkgelegenheid en Kenneth Amoksi van Justitie. Alle ministers zouden geen ziekteverschijnselen hebben, aldus de regering. De hele regering van het land wordt nu opnieuw getest.

Het nieuws dat Amoksi positief testte werd bekendgemaakt tijdens een vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), het Surinaamse parlement. De minister is na de aankondiging de zaal uit begeleid en de vergadering is geschorst.

President Chan Santokhi was ook bij de vergadering aanwezig. Hij verklaarde aan de aanwezige Assemblee-leden dat Amoksi eerder negatief had getest, maar hij kreeg later te horen dat hij toch positief was getest.

Santokhi hield zich niet aan regels

Eerder deze week bood Santokhi zijn excuses aan in de krant De Ware Tijd, omdat hij de coronaregels niet had nageleefd. Dat bleek uit foto's van de president tijdens een kennismakingstournee in het West-Surinaamse district Nickerie.

Uit de foto's bleek dat lang niet alle aanwezigen een mondkapje droegen en onderling 1,5 meter afstand hielden. Santokhi heeft beterschap beloofd. "We weten dat het moeilijk is. Ook wij van de regering hebben in de afgelopen periode momenten ervaren waarop het niet helemaal naar wens is verlopen qua COVID-19-protocollen".