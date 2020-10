Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar Nederland af. Het advies geldt vanaf zaterdag 0.00 uur, meldt het Duitse ministerie donderdag.

De beslissing is genomen vanwege het stijgende aantal positieve tests in Nederland. Donderdag werden in Nederland bijna achtduizend nieuwe besmettingen gemeld, een nieuw dagrecord. In de afgelopen dagen werden door GGD's meer dan 48.000 positieve tests gerapporteerd.

Duitsland merkte woensdag al de provincie Zeeland aan als risicogebied, waarmee het hele land een risicogebied werd.

Eerder raadde Duitsland het reizen naar bepaalde delen van Nederland af. Naast Nederland gaat het negatieve reisadvies ook gelden (PDF) voor Frankrijk, Malta en Slowakije.

Ook reisadvies voor delen van andere landen aangescherpt

Duitsland scherpt het reisadvies ook aan voor delen van andere Europese landen, waaronder Italië, Kroatië, Ierland, Zweden en Portugal.

Nederland heeft voor Duitsland momenteel het reisadvies 'geel' afgegeven. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's aan reizen verbonden zijn. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het reisadvies niet verder zal worden aangescherpt. Mensen moeten een negatieve coronatest kunnen overleggen bij binnenkomst. Indien iemand deze niet heeft, moet dit bij aankomst in Duitsland gebeuren.

Ook het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland is de laatste weken snel aan het stijgen. Donderdag werden door het Robert Koch-Insti­tut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, 6.638 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is het grootste aantal sinds 28 maart (6.293 positieve tests).

Nederland gaat coronapatiënten verplaatsen naar Duitsland

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei donderdag dat er mogelijk vrijdag of zaterdag weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitsland worden verplaatst. Dat komt omdat de capaciteit van Nederlandse ziekenhuizen dan mogelijk niet langer toereikend is. Tijdens de eerste golf schoot Duitsland ook al te hulp.

Donderdag liggen er in totaal 1.526 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 51 meer dan de dag ervoor. 313 van hen liggen op de intensive care, 12 meer dan woensdag.