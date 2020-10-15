من خلال التدابير الجديدة، تأمل الحكومة في وقف تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا والإدخال إلى المستشفيات. لمحة عامة عن التدابير التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً.

إغلاق قطاع المطاعم والمقاهي

سيتم إغلاق كل منشآت قطاع المطاعم والمقاهي، بما في ذلك الشرفات والمقاهي. يمكنك شراء الطعام من المطاعم وأخذه معك. ويُسمح أيضًا بالشراء من المقاهي وأخذ ما تشتريه معك. كما يُسمح بأن تظل الفنادق مفتوحة، ولكنها تقدم الطعام والشراب فقط لنزلاء الفندق.

لا يُسمح ببيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساءً

يُحظر بيع المشروبات الكحولية بين الساعة 8 مساءً و7 صباحًا. كما لا يُسمح لك بشرب المشروبات الكحولية أو أن تكون معك في الخارج بين تلك الأوقات.

يجب أن تغلق المتاجر أبوابها في موعد أقصاه الساعة 8 مساءً، على الرغم من أن هذا لا ينطبق على قطاع المواد الغذائية.

لا يُسمح بتواجد أكثر من ثلاثين شخصًا في الأماكن الداخلية

في الأماكن المغلقة التي يجلس فيها الأشخاص، لا يُسمح بتواجد أكثر من ثلاثين شخصًا (هذا العدد غير شامل الموظفين).

هناك استثناءات بالنسبة لأجواء العمل التي يكون من الضروري فيها العمل بعدد أكبر من الأشخاص.

التجمعات الداخلية والخارجية بحد أقصى أربعة أشخاص

يسري تطبيق الحد الأقصى لحجم المجموعة وهو أربعة أشخاص سواء في الداخل أو الخارج إذا لم يكونوا يشكلون أفراد أسرة واحدة. ولا يتم احتساب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عامًا ضمن هذا العدد المُحدَّد.

وفقًا لرئيس الوزراء مارك روته، يجب ألا يكون هناك نقاش حول هذا الموضوع. "أربعة أشخاص يعني أربعة أشخاص فقط، ولا مجال للمناقشة هنا".

في المنزل، يمكنك استقبال ثلاثة أشخاص كحد أقصى يوميًا.

حظر لعب الرياضات الجماعية بالنسبة للبالغين

يُحظر على البالغين ممارسة الرياضات الجماعية للهواة. يُسمح بممارسة الرياضات الفردية فقط، ولكن بحد أقصى أربعة أشخاص (مع الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين الأشخاص).

ستظل الصالات الرياضية مفتوحة ويمكن للأطفال حتى سن الثامنة عشرة الاستمرار في ممارسة الرياضة، ولكن لا يُسمح بتنظيم أي مسابقات رياضية. وستظل غرف تغيير الملابس وأماكن الاستحمام مغلقة.

يُسمح بأن يستمر الرياضيين المحترفين في ممارسة الرياضة وأن تستمر كرة القدم الاحترافية.

حظر تنظيم الفعاليات والأحداث

تم حظر تنظيم الفعاليات والأحداث. هذا الحظر ينطبق على جميع الفعاليات والأحداث، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. هناك استثناءات لأسواق المواد الغذائية والمعارض التجارية والمؤتمرات والعروض التوضيحية ودور السينما والمسارح.

ارتداء قناع الوجه إلزامي في الأماكن العامة المغلقة

أصبح ارتداء قناع الوجه غير الطبي إلزاميًا في الأماكن العامة المغلقة. هذا ينطبق على كل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثة عشر عامًا. ووفقًا لرئيس الوزراء مارك روته، يجب أولًا ترتيب هذا الإلزام بشكل صحيح قانونيًا.

أيضًا في التعليم الثانوي والعالي (التعليم المهني الثانوي mbo والتعليم المهني العالي hbo والتعليم الجامعي)، أصبح ارتداء قناع الوجه إلزاميًا بين الحصص الدراسية.

الحد من السفر

ينصح رئيس الوزراء مارك روته بتقليل السفر إلى أقل حد ممكن، حتى داخل البلد أيضًا. وقال رئيس الوزراء "لا تسافر أبدًا في إجازة إلى بلد يُصنف ضمن دول المنطقة البرتقالية أو الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عدد الرحلات خلال العطلات في بلدك محدودًا.

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